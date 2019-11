Um seinem Vater die letzte Ehre zu erweisen, hat ein Entwickler ihn in "Star War: Jedi Fallen Order" verewigt. Foto: EA

Nicholas Cameron hat an Star Wars Jedi: Fallen Order mitgearbeitet. Das Spiel von Respawn Entertainment gilt sowohl bei Kritikern, als auch Nutzern als großes Highlight. Cameron hat nun auch öffentlich gemacht, dass er ein ganz persönliches Easter-Egg im Spiel hinterlassen hat. Während der Entwicklungszeit ist der Vater des Mannes verstorben, also hat sein Sohn ihn kurzerhand im Spiel verewigt.

Vater war selber Entwickler

Camerons Vater war selbst Spieleentwickler. Er war sogar an einem Star-Wars-Spiel beteiligt, konkret X-Wing vs. TIE Fighter. Auf einem Felsvorsprung im Game findet sich nämlich ein Echo, also ein Sammelgegenstand, in dem die Rede von einem Jedi-Meister namens Mar Ti "Bucky" Kam'Ron ist. Der echte Name des verstorbenen Vaters lautet Martin Cameron. Von Freunden wurde er "Bucky" genannt.

"Er kann nun als Jedi weiterleben"

In dem Echo steht geschrieben, dass der Jedi-Master immer wieder an diesen Ort zur Meditation kam. "Er ist hier immer wieder zurückgekehrt, um noch einmal über seine Abenteuer und Errungenschaften nachzudenken", ist in dem Sammelgegenstand zu lesen. Für seinen Sohn war es "ziemlich hart", dass sein Vater verstorben ist, bevor das Spiel veröffentlicht wurde. "Er kann nun aber als Jedi weiterleben", twitterte Cameron zuletzt. (red, 21.11.2019)