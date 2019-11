Anwalt M. war in die Vorbereitung des Ibiza-Videos maßgeblich involviert. Foto: APA/AFP/SPIEGEL and Sueddeutsche

Wien – Der Wiener Anwalt M. hat trotz der laufenden strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn in der Causa Ibiza-Video vorerst keine Konsequenzen von Seiten der Rechtsanwaltskammer Wien zu befürchten. Zwar hat die Anwaltskammer bereits im Mai "unverzüglich" eine Prüfung der Vorwürfe in die Wege geleitet. "Aufgrund der bestehenden Gesetzeslage sind die Ergebnisse des laufenden Strafverfahrens vor einer endgültigen standesrechtlichen Beurteilung abzuwarten", heißt es in einer aktuellen Stellungnahme zum STANDARD. Diese sei eben erst "nach Abschluss des laufenden Strafverfahrens möglich". Das heißt: M. kann weiterhin anwaltlich tätig sein.

Die Verhängung einer allfälligen einstweiligen Maßnahme – etwa eine mögliche Suspendierung – stelle laut Anwaltskammer einen erheblichen Grundrechtseingriff dar. "Im Interesse des Rechtsstaates bitte ich hier noch um ein wenig Geduld. Die Prüfung des Sachverhaltes wird mit Nachdruck vorgenommen", sagte Michael Enzinger, der Präsident der Anwaltskammer Wien.

Gegen M. wird wegen Urkundenfälschung und Missbrauchs von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten ermittelt. Nach Veröffentlichung der Ibiza-Videos im Mai räumte M. über seinen Anwalt Richard Soyer ein, dass es sich um ein "zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt" gehandelt habe, an dem er mitgewirkt habe, und "bei dem investigativ-journalistische Wege beschritten wurden". (David Krutzler, 21.11.2019)