Was gibt es Besseres als Pizza? Vor allem dann, wenn sie frisch aus dem Steinofen des besten italienischen Restaurants serviert wird? Hauchdünn, knusprig-zart, reich belegt, mit oder ohne Knoblauch und Chilli – Pizza schmeckt einfach in all ihren Facetten. Sogar selbstgemacht bietet sie sich – je nach Aufwand und Ressourcen – als schnelles Fastfood für zwischendurch oder als deliziöses Menü für das perfekte italienische Dinner an.

Was darf auf der perfekten Pizza nicht fehlen? Foto: kiboka Getty Images/iStockphoto

Vermutlich aus Neapel stammend hat sich die relativ simple Hefeteigflade auf der ganzen Welt als Klassiker der italienischen Küche verbreitet. 2017 wurde die neapolitanische Kunst des Pizzabackens sogar von der Unesco in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Und für alle, die für die perfekte Pizza nicht den weiten Weg nach Neapel auf sich nehmen wollen, gibt es die weltbeste Pizza nun auch ganz offiziell in der Nähe. Der amtierende Pizzaweltmeister kommt dieses Jahr nämlich aus Wien– so soll es im achten Wiener Gemeindebezirk in der Pizzeria Via Toledo Enopizzeria tatsächlich die beste Pizza der Welt geben.

Doch was zeichnet die beste Pizza eigentlich aus?

Wie muss sie belegt sein? Und was darf auf keinen Fall fehlen? Welche Restaurants und welche Rezepte zum Selbermachen können Sie empfehlen? Oder greifen Sie am liebsten zu Fertigpizza? Teilen Sie Ihre Pizzatipps hier im Forum! (mawa, 22.11.2019)