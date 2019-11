Ralph Hasenhüttl: "Mutig ins Spiel gehen, an sich glauben, dann hast du eine große Chance, was zu erreichen". Foto: APA/AFP/LINDSEY PARNABY

London/Southampton – Auf das um den Klassenerhalt kämpfende Southampton warten schwierige Aufgaben: In fünf der nächsten sechs Spielen sind die Gegner Teams aus den Top acht der englischen Fußball-Premier League. Trainer Ralph Hasenhüttl stellt sich hinter seine Elf: "Gegen große Gegner haben wir nichts zu verlieren. Mutig ins Spiel gehen, an sich glauben, dann hast du eine große Chance, was zu erreichen", sagte er.

Nach der 0:9-Rekord-Heimniederlage von Southampton Ende Oktober gegen Leicester City war die Stimmung am Tiefpunkt. Vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge setzte es zuletzt, von sieben Spielen gingen sechs verloren. Southampton ist Vorletzter der Meisterschaft und am Samstag wartet das sechstplatzierte Arsenal. In den vergangene Wochen wurde am Pressing und der raschen Ball-Rückeroberung gearbeitet.

"Man konnte sehen, dass wir diese Verhalten etwas vergessen hatten. Und es war etwas, dass uns stark gemacht hat. Das wiederzufinden war die Hauptaufgabe in den vergangenen zwei Wochen", erklärte Hasenhüttl. Die letzten Auswärtsspiele seien okay gewesen. "Wir wollen unseren Fans wieder zeigen, dass wir wieder wettbewerbsfähig sind." Für Arsenal läuft es derzeit auch nicht so gut, in den vergangenen vier Ligaspielen schauten nur zwei Punkte heraus. (APA; 21.11.2019)