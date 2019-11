15 Gäste waren in der 35 Quadratmeter großen Wohnung von Susi Stach in den 1980er-Jahren kein Problem. Foto: ORF/Pichlkostner

Die erste Wohnung der Wiener Schauspielerin Susi Stach war eine Garçonnière im dritten Bezirk. Sie war 35 m² groß, das WC befand sich am Gang. "Die Wohnung hatte praktisch keine Vorteile", erinnert sich Stach. Aber sie wollte nach der Matura 1980 unbedingt eine eigene Wohnung. Diese war fixfertig eingerichtet – und zwar überwiegend in Dunkelgrün und Braun.

Grüne Filzfliesen

Der Boden war mit grünen Filzfliesen ausgelegt, teilweise waren damit sogar die Wände verkleidet. Die Küche war gelb mit braunem Kork. Finster war es obendrein. Gefeiert wurde trotzdem: "Bei mir war immer Open House", oft hätten Freunde auf einem ungemütlichen – natürlich braunen – Klappsofa übernachtet. 15 Gäste seien platztechnisch gar kein Problem gewesen.

Nach vier Jahren wollte Stach ausziehen und klopfte beim Hauseigentümer ein Stockwerk tiefer an. "Er hatte meine Ablöse in einem Kastl beim Bett", erinnert sie sich und lacht. "Es war eine gute Zeit", sagt sie. "Aber eine so dunkle Wohnung hab ich mir danach nie wieder gesucht." (zof, 22.11.2019)