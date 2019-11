Svetlana Kundish gilt als eine der besten Interpretinnen des jiddischen Liedes. Foto: Levitin

Das diesjährige Yiddish Culture Festival startet am Sonntag mit traditionellem Repertoire – der Jüdische Chor begegnet dabei einer interessanten Band: Bei Schalom! sind die Musiker nämlich allesamt religiöse Würdenträger: Mit dabei Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg (Gesang), Bischof Michael Bünker (Schlagzeug) und Peter Schipka (Generalsekretär der Bischofskonferenz am Klavier), zu denen sich (im Theater Akzent) Wolfgang Böck mit satirischer Lesung aus Kishons Werken hinzugesellt.

Spot on Yiddish Divas

Bis zum 15. Dezember, wenn Roman Grinberg & Jazzorchester Klezmetropol die Reihe (im Metropol) finalisieren, ist dann noch einiges an Vielfalt zu erleben. Es gastiert die Theatergruppe Glatt Jiddisch(27. 11.,Kammersaal, VHS Floridsdorf), es musiziert das Wiener Klezmer Orchestra (1. 12., MuTh), das durch Lesungen von Küf Kaufmann unterstützt wird.

Hervorzuheben ist zudem die neue Festivalreihe „Spot on Yiddish Divas“, die an drei Abenden im Theater am Spittelberg vokale Grazien präsentiert, deren Künste auch durch Wortspenden gewürzt werden. Shlomit Butbul und Band treffen in diesem Sinne Gerhard Ernst (2. 12.), während Amanda Rotter (Mandy’s Mischpoche, 5. 12.) Josi Prokopetz begegnet. Svetlana Kundish wiederum interpretiert jiddische Lieder in Anwesenheit einer lesenden Topsy Küppers (10. 12.). Der Abend steht unter dem Motto „Oj, Mame, bin ich farlibt!“. (toš, 22.11.19)