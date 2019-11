Außerdem: Silver Gamers – Zocken im Rentenalter, Denk mit Kultur, Universum History: Die Schlacht am Little Bighorn – Mit Radiotipps

18.00 DISKUSSION

Frauen und Fußball – was tun gegen männliche Dominanz und Diskriminierung? Warum stoßen Frauen im Fußball trotz beeindruckender Erfolge noch immer auf Hürden und Benachteiligungen? Inwieweit sind Medien für geschlechterstereotype Darstellungsmuster verantwortlich? Bei Martin Wassermair diskutieren dazu Isabel Hochstöger (Leiterin ÖFB-Frauenfußball) und Sportjournalistin Birgit Riezinger.

Bis 18.50, dorftv.at

19.40 REPORTAGE

Re: Silver Gamers – Zocken im Rentenalter Eine neue Generation von Rentnern versucht sich an Computern und Konsolen. Blutige Anfänger, die mit Anfang 80 den Spaß am Zocken entdecken sind darunter. Aber auch hart trainierende Senioren-Teams. Manche werden zu richtigen Stars in der Gaming-Szene. Es geht um Spaß – aber für manche kann das Spielen auch zur Therapie werden. Bis 20.15, Arte

20.15 RAUE KINDHEIT

Jack (D 2015, Edward Berger) Jack (Ivo Pietzcker) ist zehn Jahre alt und muss funktionieren wie ein Erwachsener. Er schmeißt den Haushalt und kümmert sich um seinen kleinen Bruder. Tagelang sind die Buben auf der Suche nach ihrer Mutter allein unterwegs. Realistisches Kindheitsdrama und zugleich spannendes Roadmovie aus Berlin. Zu Recht mehrfach ausgezeichnet. Bis 21.50, Arte

© Jens Harant

21.05 LATE NIGHT

Denk mit Kultur Birgit Denk und ihre Band begrüßen Moderator, Kabarettist und Autor Dirk Stermann. Dort erzählt der Willkommen Österreich-Gastgeber von seinem Großvater, der im Gefängnis auf die Welt gekommen ist, was er beim „Entpiefkenisierungskurs“ in Wien gelernt hat oder welches Lied ihm Angst nimmt. Zu Gast ist auch die ehemalige Schauspielerin, Regisseurin und Volkstheaterdirektorin Emmy Werner. Sie erzählt, warum Kotzen im Theater Unglück bringt. Bis 21.55, ORF 3

22.25 AGENTENGAUDI

Spy – Susan Cooper Undercover (USA 2015, Paul Feig) Susan Cooper lenkt vom Schreibtisch aus die Aktionen von Bradley Fine, dem besten Geheimagenten der CIA. Als ihr Partner im Einsatz getötet wird, beschließt sie, das sichere Büro zu verlassen und als Undercover-Agentin eine gefährliche Mission zu bestreiten. Gewichtig wirft sich Melissa McCarthy ins Zeug. Gut so. Bis 00.50, Puls 4

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Schlacht am Little Bighorn – Der letzte Triumph der Sioux Es war eine verheerende Niederlage, die der Armee der „Bleichgesichter“ unter General Custer 1876 von den Kriegern des Sitting Bull zugefügt wurde. Die Doku präsentiert neue Ergebnisse der Aufarbeitung historischer Quellen. Bis 23.20, ORF 2

Foto: orf

23.10 MAGAZIN

Tracks Jahrelang kam Rap aus Deutschland ohne Soul aus. Bei AgaJon, Kidsoul und Serious Klein ist das anders, sie sind die Hoffnungen des New German Soul. Bis 23.55, Arte