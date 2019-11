Britischer Lo-Fi-House und Fragmentarisches aus New York gibt es in Wien, in Linz stehen Efdemin oder Lena Willikens zur Verfügung

Ross From Friends kommt mit seinem gefeierten Lo-Fi-House in die Grelle Forelle. Foto: Ross From Friends

Freitag, 22.11.19

Nein, David Schwimmer, der in der Kultserie Friends Ross gespielt hat, ist nicht zum Produzenten und DJ mutiert. Ross From Friends, der heute in der Grellen Forelle begeistern wird, heißt eigentlich Felix Clary Weatherall und stammt aus Großbritannien. Sein im Vorjahr erschienenes Debütalbum Family Portrait wurde in der Fachpresse über den grünen Klee gelobt, Lo-Fi-House wird das Genre gerne etwas holprig genannt. Tatsächlich handelt es sich um vielschichtige, aber trotzdem eher meditative elektronische Clubmusik, wie nur Leute von der Insel sie machen können. Empfehlung!

Ebenso spannend, wenn auch musikalisch fragmentierter und düsterer, kommt die Elektronik einer Hiro Kone aus New York heute im Fluc daher. Freude modularer Synths und experimenteller Zugänge finden sich heute dort bei der Reihe Struma+Iodine ein, die neben Kone auch noch Steve Hauschildt, Vanhoof & Eilbacher und Primm eingeladen hat.

"Raus mit dem Plastik aus unseren Sackerln, rein mit dem Plastik in die Musik" lautet das Motto der neuen Reihe Plastic Values, die ihr Debüt im Rhiz gibt. Popfuturismus und Gabba geht sich dort beides aus – es wird hyper(-digital)!

Es lohnt sich aber auch, nach Linz zu fahren oder dort zu bleiben. Das ganze Wochenende lang werden beim Open-Festival nicht nur große Namen wie Lena Willikens oder Efdemin antreten, es gibt auch Ausstellungen an der Schnittstelle von Kunst und Klubkultur zu begutachten.

Samstag, 23.11.19

Bei der sexpositiven Party Zusammen Kommen heißt es in der Grellen Forelle wieder "Auf die Plätze, fertig, Latex!" – dazu eine saftige Portion Untz Untz.

Im rrr veranstalten die geschmackssicheren Menschen von den heimischen Goldgelb Records eine Labelnight, während im Werk beim Salon Magica wieder Downtempo-Freuden auf beschwingte Traumtänzer warten. "Voralberg in da house" heißt es im Sass, wenn dort Ländle Takeover herrscht.

Und noch einmal Linz: Wer schon zum OK Festival (siehe Freitag) zugegen ist, schaue doch auch einen Sprung in die Stadtwerkstatt, die Geburtstag feiert. Ankathie Koi, Rikas, ante portas und DJ Laessig sind jedenfalls dabei. (Amira Ben Saoud, 22.11.19)