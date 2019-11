Die Crew des Bambi-Preisträgers "Das perfekte Geheimnis". Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Baden-Baden – Die Komödie "Das perfekte Geheimnis" ist bei der 71. Bambi-Verleihung am Donnerstagabend als bester nationaler Film ausgezeichnet worden. Filmproduzentin Lena Schömann und die Schauspieler Florian David Fitz, Jessica Schwarz, Elyas M'Barek und Jella Haase nahmen den Preis auf der Bühne im Festspielhaus in Baden-Baden entgegen.

Zuvor wurde bereits die Schauspielerin Luise Heyer in der Kategorie Schauspielerin National mit einem Bambi geehrt – unter anderem für ihre Rolle in der Tragikomödie "Der Junge muss an die frische Luft".

Preis für Lebenswerk an Elstner

Der Showmaster und Fernsehmoderator Frank Elstner (77) ist für sein Lebenswerk mit einem Bambi ausgezeichnet worden. Er bekam die Trophäe von Entertainer Thomas Gottschalk überreicht. "Ich bin platt", sagte Elstner, der in Baden-Baden lebt. Gottschalk sagte: "Als Mensch wirst du immer mein Vorbild bleiben. Du bist ein toller Typ."

"Wenn ich auch ein klein bisschen zittere – Sie haben ja in der Zwischenzeit gehört, dass ich da so 'ne kleine Krankheit bekommen habe – solang die mich auf 'ne Bühne führt, wo ich Bambis kriege, ist sie mir schnurzegal", sagte Elstner, der Ende April öffentlich gemacht hatte, dass er an Parkinson erkrankt ist.

Friedensnobelpreisträgerin Murad ausgezeichnet

Die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad erhielt die Trophäe in der Kategorie Mut. Die Jesidin Murad hatte Versklavung und sexuellen Missbrauch durch die Terrormiliz IS überlebt.

Murad sagte, sie habe in den vergangenen Jahren einige Preise bekommen, inklusive des Friedensnobelpreises. "Der größte Preis wäre aber, dass der IS endlich besiegt und vor Gericht gestellt würde", sagte sie. Jesiden hätten auch heute noch keine Chance, nach Hause zurückzukehren und in Würde zu leben.

Ihr Laudator, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, sagte über Murad: "Eine junge Frau, die monatelang durch die Hölle gegangen ist. Eine Überlebende. Aber auch eine Kämpferin." (APA/dpa, 21.11.2019)