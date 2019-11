Madrid – Martin Ödegaard hat bei seiner Rückkehr ins Bernabeu-Stadion viel vor. "Es ist ein spezielles Spiel für mich", sagte der Profi von Real Sociedad vor der Auswärtspartie bei Real Madrid am Samstagabend. Mit dem Team aus San Sebastian hat der von Real an die Basken verliehene Norweger bisher zu überzeugen vermocht. Als Fünfter hat Real Sociedad nur zwei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona.

Real liegt punktegleich mit dem Erzrivalen auf Rang zwei und hofft auf einen Umfaller der Katalanen bei Schlusslicht Leganes am Samstagnachmittag. Der Nachzügler schlug Barcelona vor einem Jahr ebenfalls als Schlusslicht sensationell mit 2:1. Der Dritte Atletico Madrid ist in Granada zu Gast.

Ödegaard wechselte 2015 mit dem Ruf als 16-jähriges Supertalent ausgestattet nach Madrid. Bei Real brachte er es bisher aber nur auf zwei Einsätze in Pflichtspielen. Schon in den vergangenen Saisonen wurde der Offensivspieler in die Niederlande an Heerenveen bzw. Vitesse Arnheim verliehen. "Mein Ziel ist es, mich bei Real durchzusetzen. Ich habe bei ihnen deshalb unterschrieben, um dort zu spielen. Ich habe aber keine Eile. Ich bin glücklich, wo ich jetzt bin und kann in zwei oder fünf Jahren noch immer für Real spielen", sagte der nun 20-jährige Ödegaard dieser Tage. Bei Real Sociedad hat er bisher zwei Saisontore erzielt und drei vorbereitet.

Bei Real sollte Gareth Bale wieder im Kader stehen. Der Waliser fehlte dem Rekordmeister seit Oktober aufgrund einer Wadenblessur, mit seinem Heimatland schaffte er in der vergangenen Woche auf dem Spielfeld aber den Sprung zur EM 2020. Dass er sich danach lachend mit einer Flagge ("Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge") ablichten ließ, die Real eher am Ende seiner Prioritäten ansiedelte, sorgte in Madrid für eine heftige Medienschelte. Bale sollte aus der Mannschaft verbannt werden, hieß es. Auf der Titelseite der Sport-Tageszeitung Marca stand geschrieben: "Respektlos. Unangebracht. Undankbar. In dieser Reihenfolge." (APA, 22.11.2019)