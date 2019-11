"Utah Beach", Normandie, Frankreich

Jakob Kjaersgaard hat den amerikanischen Veteranen Jack Port an dem Küstenabschnitt Utah Beach fotografiert. Dort, wo er am 6. Juni 1944 während des D-Day mit seinen Kameraden landete. Port, der fünfzehn Monate in Europa im Zweiten Weltkrieg kämpfte, ist überzeugt: "Es gäbe keine Kriege mehr, wenn jeder Mensch einmal 24 Stunden als Infanterist in einer Schlacht zu kämpfen hätte."