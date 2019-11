Leipzig – Die DU hat am Freitag ihren Bundesparteitag in Leipzig eröffnet. Bei dem Treffen der mehr als tausend Delegierten wurden lebhafte Diskussionen über den Zustand der Partei erwartet, die nach einer Serie von Wahlniederlagen nicht aus dem Umfragetief kommt.

Programmdebatte erwartet

Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte zur Begrüßung der Delegierten, sie sei "nicht nur offen" für eine programmatische Debatte, "ich fordere diese Debatte heute von uns allen ein". Sie freue sich "auf jeden Beitrag, der uns weiterbringt, der unser programmatisches Profil schärft, der dabei hilft, unser Land noch besser zu machen". Allerdings solle der Parteitag ein Arbeitsparteitag werden. "Zu arbeiten haben wir genug."

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer regt eine eine programmatische Debatte an. Foto: Photo by Odd ANDERSEN / AFP

Das C in der CDU sei für die Partei wichtig, sagte Kramp-Karrenbauer. Es gehe nicht darum, einen Auftritt auf Twitter zu haben, sondern jeden Tag diesem C in Christlich-Demokratische Union gerecht zu werden. Sie spielte damit auf das am Vortag in Berlin gestohlene C der CDU an. Die Umweltorganisation Greenpeace hatte es aus dem Logo an der Berliner Parteizentrale entfernt, über Nacht blieb es verschwunden.

In der Früh nahmen Delegierte an einem ökumenischen Gottesdienst in der Nikolaikirche teil, einem Zentrum der friedlichen Revolution in der DDR. Das sollte auch ein Zeichen an jene Ostdeutschen sein, die vor 30 Jahren für mehr Freiheit auf die Straße gegangen waren und den Fall der Berliner Mauer erzwungen hatten.

Standing Ovations für Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde mit langem Applaus begrüßt. Sie wollte sich im Anschluss mit einem Grußwort an den Parteitag wenden. Seit sie im vergangenen Jahr den Parteivorsitz abgegeben hat, hält sie sich mit öffentlichen Äußerungen zu Parteiangelegenheiten weitgehend zurück. Merkels Auftritt in Leipzig fällt mit dem 14. Jahrestag ihrer ersten Wahl zur Kanzlerin zusammen.

Gegen Mittag wollte sich Kramp-Karrenbauer mit einer Rede an die Delegierten wenden. Mit besonderer Spannung wurde die Erwiderung ihres Rivalen Friedrich Merz erwartet, der sich mit Vorschlägen zur inhaltlichen Positionierung der CDU zu Wort melden wollte. Merz war Kramp-Karrenbauer vor rund einem Jahr bei der Vorsitzendenwahl knapp unterlegen und gilt als Konkurrent um die Kanzlerkandidatur.

Kramp-Karrenbauer sagte am Vorabend im ARD-Fernsehen, sie freue sich auf Merz' Beitrag. Jeder, "der ehrgeizig ist im Sinne von, er will die CDU noch besser machen, noch erfolgreicher machen, ist mir herzlich willkommen".

Von-der-Leyen-Nachfolgerin wird gewählt



Auf dem Parteitag steht nur ein einziger Wahlgang an: Die Bundestagsabgeordnete Silvia Breher soll am Nachmittag zur stellvertretenden Parteichefin gewählt werden. Die Niedersächsin übernimmt das Amt von Ursula von der Leyen, die als EU-Kommissionspräsidentin nach Brüssel wechselt.

Führende CDU-Politiker hatten vor Beginn des Parteitags gefordert, auf Personaldebatten zu verzichten. Stattdessen müsse sich die Partei auf einen Arbeitsparteitag konzentrieren, sagte Generalsekretär Paul Ziemiak. (APA, dpa, 22.11.2019)