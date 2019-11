Ein Sinnbild: Milan-Verteidiger Alessio Romagnoli.

Mailand – Die italienische Serie-A-Partie zwischen Milan und Napoli wird am Samstag zum Krisenduell. Milan rangiert als Tabellen-14. weit hinter den Erwartungen, bei den Süditalienern hängt nach einem Spieler-Aufstand nach der Champions-League-Partie gegen Salzburg der Haussegen schief. Anfang November hatte Napoli einen Medienboykott verhängt. Dieser wurde nun Talent Elif Elmas zum Verhängnis.

Dass der 20-Jährige aus Nordmazedonien im Teamcamp von Österreichs EM-Quali-Gegner über die Situation bei Napoli sprach, kam am Vesuv nicht gut an. "Elmas hat mit der Presse ohne Genehmigung des Clubs gesprochen. Napoli behält sich das Recht vor, Maßnahmen gegen den Spieler zu ergreifen", hieß es in einem Statement des Vereins. Wortspenden von Trainer Carlo Ancelotti blieben vorerst aus. Auch auf der Homepage berichtet Napoli nur das Notwendigste über die Mannschaft.

Auf Platz sieben liegend würde Napoli selbst mit einem Erfolg in Mailand keinen Schritt in die vorderen Ränge machen. Milan machte zuletzt mit der angeblich anvisierten Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic auf sich aufmerksam. Der 38-jährige Schwede soll ab Jänner für die "Rossoneri" einlaufen.

An der Spitze verteidigt Juventus Platz eins in Bergamo. Atalanta beendete im Jänner im italienischen Cup-Viertelfinale die Hoffnung der Turiner auf den neuerlichen Gewinn des Doubles. Als Fünfter liegen die Lombarden wieder auf Kurs Richtung Champions-League-Teilnahme. Juve-Verfolger Inter Mailand gastiert mit Valentino Lazaro ebenfalls am Samstag bei Torino. (APA, 22.11.2019)