Bei der altersbedingten Makula-Degeneration (AMD), im Fachjargon geografische Atrophie genannt, geht die Stelle schärfsten Sehens (Makula) in der Netzhaut zugrunde. Eine AMD wird durch die Schädigung von Sehzellen in diesem Bereich verursacht und kann zu unscharfer Sicht, getrübten Farben und Schwierigkeiten bei der Erkennung von Gesichtern führen. Bei fortgeschrittenem Stadium bildet sich ein schwarzer Fleck im Zentrum des Gesichtsfelds – am äußeren Rand bleibt die Sicht erhalten.

Die Zahl der AMD-Patienten wird in den nächsten Jahren weltweit steigen, denn die Menschen werden immer älter. In Österreich sind derzeit etwa 30.000 Personen in Behandlung. Doch viele merken nicht, dass sie betroffen sind, weil das zweite Auge den Sehverlust ausgleicht. Die AMD ist nicht heilbar, ihr Fortschreiten kann aber – abhängig von der Art der Erkrankung – verlangsamt werden.