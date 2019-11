Im Oberpinzgau entstehen immer mehr Chaletsiedlungen für Superreiche, in der Bevölkerung regt sich Widerstand. Foto: orf

Wien – Der ORF-"Schauplatz" von Nora Zoglauer über Luxuschalets in den heimischen Alpen und den Widerstand der Bevölkerung schaffte Donnerstagabend einen Rekord: Im Schnitt schauten 776.000 zu, das ist neuer Höchststand für die ORF-Reportagereihe. Der Marktanteil lag bei 27 Prozent.

Meistgesehene "Schauplatz"-Sendungen

Auf Platz zwei im Ranking der meistgesehenen "Schauplatz"-Sendungen liegt "Schöner fremder Mann" über weiblichen Sextourismus (Ausstrahlung: 31. Jänner 2013) mit durchschnittlich 749.000 Zusehern und 26 Prozent Marktanteil. Danach folgt "Österreich – Nein Danke" (28. Jänner 2016) über Staatsverweigerer mit 744.000 und 28 Prozent Marktanteil. Platz vier der meistgesehenen "Schauplatz"-Sendungen geht an "Geisterorte" (30. November 2017) mit 740.000 Zusehern im Schnitt und 25 Prozent Marktanteil vor "Maschine Huhn" (15. Februar 2018) mit 739.000 Zusehern und "Vor dem Nichts – Wenn die Delogierung droht" mit 728.000. "Scheinväter und Kuckuckskinder" (August 2017) kam auf 724.000 Zuseher vor "Leben in der Hängematte?" über die Mindestsicherung (Februar 2016) mit 723.000 Zusehern. Die Jubiläumssendung "20 Jahre Am Schauplatz" interessierte im März 2015 rund 722.000 Zuseher, "Die Chinesen kommen" über Massentourismus im September 2018 im Schnitt 720.000.

Redakteure für Dutzler als neuen "Schauplatz"-Chef

Am Freitag stimmten Redakteure über den neuen Chef für die ORF-Reportagereihe "Am Schauplatz" ab. Nach STANDARD-Infos wünscht sich die große Mehrheit der Redakteure Klaus Dutzler als neuen Sendungsverantwortlichen (21 von 26 abgegebenen Stimmen, das Voting Wie berichtet verlässt die bisherige "Schauplatz"-Chefin Heidi Lackner Mitte Jänner den ORF und wird freischaffende Künstlerin. (red, 22.11.2019)