Guadalajara – In einem Massengrab in Mexiko haben Ermittler die Leichen von 31 Menschen entdeckt. Bei den Opfern auf einem Grundstück in einem Vorort der zweitgrößten mexikanischen Stadt Guadalajara handle es sich um 25 Männer und sechs Frauen, teilte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Jalisco am Donnerstag mit.

Mit der Bergung der Leichen auf dem 320 Quadratmeter großen Grundstück hatten Forensiker bereits Anfang November begonnen. Für die Suche setzten sie unter anderem Spürhunde und Radartechnik ein. Laut der Staatsanwaltschaft konnten zehn der geborgenen Leichen identifiziert werden, neun von ihnen ließen sich Vermisstenanzeigen zuordnen. Untersucht werden nun noch zwei weitere Grundstücke in der Umgebung, wo die Ermittler weitere Leichen vermuten.

Häufig Massaker

In Jalisco hat die Gewalt im Zusammenhang mit der Drogenkriminalität seit dem Jahr 2017 stark zugenommen. Im Mai hatten Ermittler in einem Vorort von Guadalajara ein Massengrab mit 30 Leichen entdeckt, im September fanden sie dort ein weiteres Grab mit 34 Toten. (APA, 22.11.2019)