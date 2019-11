17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen bei Peter Resetarits: Gestohlene Tasche: Unsichere Schließfächer am Bahnhof? / Über die Zukunft eines Gnadenhofes in Vorarlberg: Warum gilt eine Kaufoption plötzlich nicht mehr? / Nachgefragt: Wie muss Portionsmarmelade gekennzeichnet sein? Bis 18.20, ORF 2

19.30 ENTDECKEN

Unbekanntes Uruguay: Fußball, Tango und Gelassenheit Uruguay, das drittkleinste Land Südamerikas, zählt gerade einmal dreieinhalb Millionen Einwohner und hat sich eine geradezu magisch wirkende Ursprünglichkeit bewahrt, die einmalig auf dem gesamten Kontinent ist. Ob Gauchos, Oldtimer, Tangotänzer oder Fußballfans: Uruguay lebt die Traditionen, ohne den Zug in Richtung Moderne aus den Augen zu verlieren. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHMELZTIEGEL ÖSTERREICH

Zeit.geschichte: Die Österreicher und ihre Wurzeln – Als Böhmen noch bei Österreich war (1+2/4) Die neue Dokumentationsreihe beginnt beim Schmelztiegel der Vielvölkermonarchie, dem Habsburgerreich, und erzählt, wie Menschen aus verschiedensten Regionen ins kleine Alpenland kommen und zu Österreichern und Österreicherinnen werden. Nach der k. u. k. Monarchie geht es um 21.05 Uhr weiter mit den Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs.

Bis 21.05, ORF 3

20.15 DOKU IN ZWEI TEILEN

Flucht im Namen Gottes – Die Hugenotten (1+2/2) In Frankreich tobt 1685 ein Krieg zwischen Katholiken und Protestanten. König Ludwig XIV. sieht in den Hugenotten – der protestantischen Minderheit im Land – eine Bedrohung und lässt sie verfolgen. Wer seinem Glauben nicht abschwört und zum Katholizismus konvertiert, erfährt Gewalt und Willkür. Männern droht die Galeere, Frauen die Umerziehung im Kloster. Bis 21.55, Arte

20.15 STREITHANSLN

Don Camillo und Peppone(Le petit monde de Don Camillo, F/I 1952, Julien Duvivier) In einem kleinen Dorf am Ufer des Po wird der überzeugte Kommunist Peppone (Gino Cervi) zum Bürgermeister gewählt. Schon bald gerät er in Auseinandersetzungen mit dem Dorfpfarrer Don Camillo (Fernandel). Wo sie nur können, machen sie einander das Leben schwer. Bis 21.55, BR

20.15 RIESIG

BFG – Big Friendly Giant(USA/GB/CDN 2016, Steven Spielberg) Oscarpreisträger Steven Spielberg erzählt die Geschichte des Waisenmädchens Sophie, das eines Nachts in London von einem Riesen mitgenommen wird. Die Kleine freundet sich mit dem gutmütigen Giganten an, doch in dessen Land lauern viele Gefahren für sie. Nach dem Buch des britischen Autors Roald Dahl. Sehr süß! Bis 22.35, Sat1

AP

20.15 FÜR IMMER

Ziemlich beste Freunde(Intouchables, F 2011, Olivier Nakache, Eric Toledano) Seit einem Unfall ist der wohlhabende Pariser Philippe (François Cluzet) querschnittgelähmt. Finanzielle Sorgen hat er nicht, Freude am Leben auch nicht. Das ändert sich, als der Exsträfling Driss (Omar Sy) sein Pfleger wird. Nach einer wahren Begebenheit erzählt der Film großartig und witzig die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Bis 22.05, ORF 1

22.05 FRAUENMÖRDER

Verblendung (The Girl with the Dragon Tattoo, USA/S 2001, David Fincher) Der Aufdeckerjournalist Mikael Blomkvist (Daniel Craig) verliert wegen Verleumdung seinen Job. Er nimmt ein Angebot des Großindustriellen Henrik Vanger (Christopher Plummer) an. Die Hackerin Lisbeth Salander (Rooney Mara) hilft. Als sie auf Zusammenhänge einer Frauenmordserie mit der Vergangenheit des Vanger-Clans stoßen, geraten Mikael und Lisbeth selbst ins Visier. Hervorragende Verfilmung des Bestsellers von Stieg Larsson. Bis 0.35, ORF 1

Lust auf Podcast? Hören Sie die neueste Folge des STANDARD-Podcast Serienreif über die dritte Staffel von "The Crown":