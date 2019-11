Niederschläge richteten 15,8 Millionen Schaden an Güterwegen und Forststraßen an

In dieser Galerie: 3 Bilder Murenabgang im Mölltal. Foto: APA/BUNDESHEER/MARKUS JANSCHE Im Bezirk Spittal an der Drau ist ein Strommast einer 110-kV-Leitung umgeknickt. Der Mast befindet sich auf 2.350 Metern Seehöhe. Foto: APA/KELAG Im Bezirk St. Veit an der Glan hat sich die Gurk ein neues Bachbett gegraben. Foto: APA/BFK08

Klagenfurt – In Kärnten sind am Freitag trotz intensiver Aufräumarbeiten noch mehr als 200 Höfe von der Außenwelt abgeschnitten. Die Schäden an Güterwegen und Forststraßen betragen geschätzte 15,8 Millionen Euro, wie Agrar- und Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Zahlreiche Schadstellen seien aber immer noch nicht erreichbar.

Allein bei Forststraßen liege die Schadenssumme laut Gruber bei gut elf Millionen Euro. Bei Güterwegen, wo der Hauptschaden im unteren Mölltal, im Liesertal und im unteren Drautal liegt, sind es 4,8 Millionen Euro. "Hier müssen wir davon ausgehen, dass etwa zwei Drittel aller Wege beschädigt sind", meinte Gruber. Die regulären Baustellen im ländlichen Wegenetz würden nun winterfest gemacht und dann weitgehend eingestellt. Damit sollen Kapazitäten freigemacht werden, um die Zufahrten zu den abgeschnittenen Höfen zu reparieren. Alle Mitarbeiter des Agrarbauhofes würden in die aktuellen Schadensgebiete geschickt, sagte Gruber.

Feld am See: Felsbrocken bedrohen Häuser ORF

Was die Schäden in der Forstwirtschaft betrifft, gehen die Forstinspektionen derzeit von etwa 200.000 Festmeter Schadholz durch Schneebruch und Windwurf aus. Allerdings seien viele Waldgebiete derzeit überhaupt nicht erreichbar, meinte Gruber, die Mengen könnten also noch größer werden. (APA, 22.11.2019)