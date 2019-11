Foto: APA

Peter Kaiser, (SPÖ), Kärnten

„Was die Natur mit der Pack topografisch getrennt hat, hat die Politik, insbesondere im Lauf der letzten Jahre, eng miteinander verwoben. Kärnten und Steiermark verbindet aber mehr als Kasnudel und Kürbiskernöl und mehr als mich und meine in der Steiermark geborene Lebensgefährtin. Auch wenn zwischen Kärntnern und Steirern von jeher der Schmäh rennt, Kärnten und die Steiermark haben sich zu einer starken, gemeinsamen, in Europa beachteten Südachse entwickelt. Mit dem Mikroelektronik-Cluster Silicon Alps, innovativen Qualifizierungs-Tools, dem Breitbandausbau und Forschungskooperationen auf EU-Ebene positionieren sich Kärnten und die Steiermark gemeinsam als eine der europäischen Top-Regionen in der Umsetzung der Digitalen Agenda der EU. Vorbei sind die Zeiten, in denen der Süden Österreichs mitunter milde belächelt wurde.“

Foto: APA

Hans Peter Doskozil, Burgenland (SPÖ)

„Burgen, Schlösser, Seen, Thermen, die ausgezeichneten Weine und das pannonische Klima im Süden des Burgenlands und der Steiermark. Durch die vielen Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Bundesländern entstand über Jahrzehnte hinweg eine außergewöhnliche Freundschaft: Dass die Landesgrenze bisweilen ,vorwiegend nur auf dem Papier besteht‘, zeigt auch meine Biografie, ich wurde als Sohn burgenländischer Eltern im steirischen Vorau geboren.“

Foto: APA

Wilfried Haslauer (ÖVP), Salzburg

„Im Norden haben wir unsere bayerischen und im Südosten unsere steirischen Freunde als Nachbarn, welche beide über ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein verfügen und dieses auch stets – gefragt oder ungefragt – artikulieren. Die Steiermark ist unverwechselbar: Sie schlägt in beeindruckender Weise die Brücke zwischen Tradition, Reformen, und Querdenkern.“

Foto: APA

Johanna Mikl-Leitner, (ÖVP), Niederösterreich

„Die Steirer haben in den letzten Jahren ordentlich aufgeholt – nicht nur beim Wein. Landeshauptmann Schützenhöfer und ich gehören ja zu den jüngsten im Amt. Und wenn ich mich in der Landeshauptleutekonferenz so umschaue, dann ist er ein Mann mit Gewicht und Statur – nicht nur politisch.“

Foto: APA

Thomas Stelzer, (ÖVP) Oberösterreich

„Ich denke, die Steirer sind nicht weniger stur als wir Oberösterreicher. Wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben, das für unsere Bundesländer wichtig ist, dann sind wir schwer aufzuhalten. Ansonsten schätze ich die Geselligkeit unserer Nachbarn, gerne auch mal bei einem guten Achterl Wein.“ (Walter Müller, 24.11.2019)