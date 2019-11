11.05 INTERVIEW

Europastudio: Die deutsch-französische Entfremdung Gäste bei Paul Lendvai sind Britta Sandberg (Spiegel), Publizistin Joëlle Stolz, Ulrike Guérot (Donau-Universität, Krems) und Stefan Kornelius von der Süddeutschen Zeitung. Bis 12.00, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Panorama: Luxusleben Der ORF-Fundus bringt zu dem Thema einige Schattengestalten aus der Vergangenheit an den Tag. Bis 13.30, ORF 2

16.00 LIVE

Landtagswahl in der Steiermark Mit Hochrechnungen, Analysen, Ergebnissen und Reaktionen. Um 17.30 Uhr setzen sich die Generalsekretäre der Bundesparteien an einen runden Tisch, um 18.30 Uhr ziehen die Spitzenkandidaten eine erste Bilanz. Bis 19.03, ORF2

20.15 THEMENABEND

Oktoskop: Everything’s coming, while everything’s falling apart Der Künstler Oliver Ressler ist zu Gast im Studio bei Lukas Maurer. Bis 22.15, Okto

20.15 GALA

Nestroy 2019 – Die Gala ORF 3 überträgt die Veranstaltung, bei der fürs Theater schaffende Künstler sich feiern und feiern lassen. Bis 22.20, ORF3

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Wahlen und Regierungssuche im Schatten der Enthüllungen Gäste bei Claudia Reiterer: Elisabeth Köstinger (ÖVP), Jörg Leichtfried (SPÖ), Christian Hafenecker, (FPÖ), Ewa Ernst-Dziedzic (Die Grünen), Sepp Schellhorn (Neos) und Chefanalytiker Peter Filzmaier. Bis 23.05, ORF 2

22.15 STASIVERGANGENHEIT

West of Liberty (1) (D/S 2019, Barbara Eder) Die US-Amerikanerin Faye, eine ehemalige Anwältin der umstrittenen Whistleblower-Organisation Hydraleaks, wird in Marrakesch Zeugin, wie drei ihrer Hydraleaks-Mitstreiter, die der Organisation den Rücken kehren wollten, kaltblütig ermordet werden. Es beginnt ein Wettlauf um Leben und Tod. Das ZDF strahlt den Agententhriller als Zweiteiler (jeweils 96 Minuten) aus. Inszeniert hat die Copstories-Regisseurin Barbara Eder. In der ZDF-Mediathek gibt es den Agententhriller als Sechsteiler. Mit Wotan Wilke Möhring, Lars Eidinger, Michelle Meadows. Die Drehbüchern stammen von Sara Heldt und Donna Sharpe. Bis 23.50, ZDF

22.20 ZUHÖREN

André Hellers Menschenkinder: Andrea Breth André Heller – derzeit selbst mit seinem neuen Album in aller Munde – traf die herausragende Regiekünstlerin und lässt sie ohne Punkt und Beistrich über ihr Leben und ihre Arbeit reden. 23.40, ORF3

23.05 DOKUMENTARFILM

Before the Flood – Leonardo DiCaprios Kampf gegen den Klimawandel Der Hollywood-Star begibt sich auf eine Reise rund um die Erde, um den Zuschauern die direkten Auswirkungen der Klimakrise deutlich vor Augen zu führen. Bis 0.35, ORF 2

