Martin Bruckner

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

1. Warum sind Sie der bessere Präsident?

Weil ich – mit meinem Team – die Erfahrung und das Know-how mitbringe, um Rapid wieder an die Spitze zu bringen. Außerdem fahren wir mit unserem Konzept von Beginn an eine klare und transparente Linie, was man von der Gegenseite nicht behaupten kann. An der Spitze steht für uns der sportliche Erfolg. Dafür haben wir mit Gerry Willfurth auch eine Rapid-Legende im Präsidiumsteam. Ja, es braucht Veränderung – aber mit dem richtigen Augenmaß. Ich war die letzten Jahre mittendrin statt nur dabei, kenne die Stärken, aber auch die Schwächen von Rapid. Eines ist klar: Ein ständiger Kurswechsel bringt Unruhe.



2. Nennen Sie die drei Eckpunkte Ihres Programms?

Gezielte Veränderung in den wesentlichen Bereichen Sport und Nachwuchs sowie Infrastruktur, um kontinuierlichen Erfolg zu gewährleisten. Das bestehende sportliche Konzept wird mit unserer Expertise weiter verfeinert und vom Präsidium voll unterstützt und stellt somit den Rahmen für die zukünftige Spielphilosophie. Und: kein Investor! Wir stehen wirtschaftlich bereits auf stabilen Beinen.



3. Haben die UItras zu viel Macht bei Rapid? Falls ja, was tun Sie dagegen?

Rapid ist der Klub mit der größten und aktivsten Fan-Community in Österreich. Und das macht mich unglaublich stolz. Die Ultras sind daher ein wesentlicher Teil von Rapid. Aber eines ist für mich klar, es gibt Grenzen, und diese dürfen nicht überschritten werden. Das Thema "Fans" ist in gewissen Situationen herausfordernd, und genau deshalb haben wir Stefan Singer als Experten ins Team geholt. Diskutieren, dialogisieren, einen gemeinsamen Weg finden: Wir stellen uns dieser gesellschaftlichen Verantwortung.



4. Wann und wie kann Rapid wieder Titel gewinnen?



Wir sind mit Zoki Barisic bereits auf dem richtigen Weg, und wir werden mit unseren Experten den Bereich "Sport" evaluieren. Jedoch mit angepasstem Tempo, nur so ist sportlicher Erfolg langfristig gewährleistet. Wir sind Kämpfer.



5. Ergänzen Sie: Rapid ist für mich ...

Lebenssinn.



ZUR PERSON:

Martin Bruckner (54) aus Wien ist Vorstand der Allianz Investment AG. Seinem Team gehören an: Nikolaus Rosenauer, Philip Newald, Gerald Willfurth, Michaela Dorfmeister, Monisha Kaltenborn, Stefan Singer, Gerhard Höckner.