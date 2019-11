Gerade noch. Foto: imago images/Moritz Müller

Dortmund – Ein Tor von Marco Reus (92.) in der Nachspielzeit hat Borussia Dortmund in der deutschen Fußball-Bundesliga eine Heimblamage gegen Schlusslicht Paderborn erspart. Nach 0:3-Pausenrückstand kam die Elf von Lucien Favre am Freitag aber dennoch nicht über ein 3:3 hinaus. Es ist ein weiterer Tiefschlag für Trainer Lucien Favre, der seit Wochen in der Kritik steht.

Vor 81.365 Zuschauern schossen Streli Mamba (5., 37.) und Gerrit Holtmann (43.) die klare 3:0-Pausenführung für den konterfreudigen Außenseiter heraus – auch unter freundlicher Mithilfe der BVB-Defensive. Dortmund schaffte durch Treffer von Jadon Sancho kurz nach der Pause (47.) und dem Belgier Axel Witsel (84.) aber den Anschluss, ehe Kapitän Reus spät den Punkt rettete. Der BVB dürfte im Verlauf des Spieltags in der Tabelle von Platz fünf weiter abrutschen. Aufsteiger Paderborn dagegen bleibt trotz des Punktgewinns Tabellenletzter.

"Entschuldigen"

"Wir müssen uns ehrlich gesagt bei allen Leuten hier im Stadion für diese Leistung entschuldigen. Man hat sich richtig geschämt in der ersten Hälfte. So dürfen wir nie, nie wieder auftreten", sagte Reus zu DAZN. Zuletzt hatte der BVB vor der Länderspielpause in München mit 0:4 verloren. (APA, 22.11.2019)

Borussia Dortmund – SC Paderborn 3:3 (0:3)

Tore: 0:1 Mamba (5.), 0:2 Mamba (37.), 0:3 Holtmann (43.), bzw. 1:3 Sancho (47.), 2:3 Witsel (84.), 3:3 Reus (90.+2)



