San Antonio verliert in Philly – Vier Punkte und fünf Rebounds von Jakob Pöltl

Jakob Pöltl trying to stop a force of nature! Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Cameron Pol

Philadelphia (Pennsylvania) – Gregg Popovich muss im Alter von 70 Jahren mit der längsten Niederlagenserie seiner Karriere als NBA-Coach leben. Die San Antonio Spurs haben am Freitag (Ortszeit) mit einem 104:115 bei den Philadelphia 76ers zum mittlerweile achten Mal hintereinander verloren. Jakob Pöltl, neuerlich in der Startformation der Texaner, bilanzierte mit vier Punkten und fünf Rebounds in 24:08 Minuten Spielzeit.

"Wir haben einem guten Team einen harten Kampf geliefert", resümierte der 24-jährige Wiener auf Facebook. Philadelphia hatte im ersten Abschnitt eine 29:22-Führung geholt und die Partie in der Folge kontrolliert. Die Topscorer der seit dem 7. November (121:112 gegen Oklahoma City Thunder) sieglosen Spurs waren DeMar DeRozan (29) und Rudy Gay (22). Auf der Gegenseite führte Tobias Harris (26) sechs Spieler an, die zweistellig scorten. Ben Simmons (je zehn Punkte und Rebounds, 13 Assists) trug sich mit einem Triple-Double ein.

Bei San Antonio, auf Platz 13 der Western Conference, steht die aktuell längste Niederlagenserie aller NBA-Teams. Bereits am Samstag gastieren die Texaner bei Eastern Conference-Nachzügler New York Knicks.

LA-Superteams

Die Los Angeles Lakers feierten mit einem 130:127 in Oklahoma City den sechsten Sieg in Serie. Hauptverantwortlich dafür zeichneten Anthony Davis mit 33 Punkten und LeBron James, der 23 Zählern noch 14 Assists hinzufügte. Das Spitzenspiel des Abends im Westen ging an die LA Clippers, die sich im Finish gegen die Houston Rockets noch mit 122:119 durchsetzten. Für die entscheidenden Punkten sorgten dabei die Topstars Kawhi Leonard und Paul George. Erfolgreichster Clippers-Scorer war Lou Williams (26). Die Boston Celtics verloren nicht nur bei den Denver Nuggets 92:96, sondern auch Kemba Walker, der nach einem Zusammenstoß mit einem Teamkollegen verletzt vom Feld musste.

NBA-Ergebnisse vom Freitag:

Philadelphia 76ers – San Antonio Spurs 15:104

Detroit Pistons – Atlanta Hawks 128:103

Washington Wizards – Charlotte Hornets 125:118

Brooklyn Nets – Sacramento Kings 116:97

Chicago Bulls – Miami Heat 108:116

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers 127:130

Dallas Mavericks – Cleveland Cavaliers 143:101

Denver Nuggets – Boston Celtics 96:92

Utah Jazz – Golden State Warriors 113:109

LA Clippers – Houston Rockets 122:119