Mit Fabio Silva hat der FC Porto einen weiteren Rohdiamanten der wohl bald teurer verkauft wird. Foto: APA/AFP/MIGUEL RIOPA

Der 28-malige portugiesische Fußball-Meister FC Porto hat den Vertrag mit dem Supertalent Fabio Silva vorzeitig bis 2022 verlängert und die Ausstiegsklausel für den begehrten Stürmer von 25 Millionen auf 125 Millionen Euro erhöht. Dies ist ein Rekord im portugiesischen Fußball.

Unter anderem soll Atletico Madrid an Fabio Silva interessiert sein, der zuletzt auch mit dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht worden war. Der Angreifer ging in dieser Saison als bislang jüngster Spieler von Porto in der Liga als auch im Europacup sowie als jüngster Torschütze in die Vereinshistorie ein. In dieser Spielzeit bestritt er bislang neun Pflichtspiele für Porto. (APA, 23.11.2019)