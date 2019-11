Stimmen:

Franz Ponweiser (Mattersburg-Trainer): "Gratulation an den WAC, der Sieg geht vollkommen in Ordnung. Wir haben unsere Chancen nicht zu Ende gespielt und haben den WAC nicht genug beschäftigt. Wir konnten in der Defensive die Offensivqualitäten des WAC nicht in den Griff bekommen. Bis zum 0:1 waren wir gut drinnen, der erste Gegentreffer war eine bittere Pille für uns. Wir befinden uns weiterhin auf Talfahrt, es steht eine intensive Trainingswoche vor uns, die kommenden Gegner sind in unserer Schlagweite."

Mohamed Sahli (WAC-Interimstrainer): "Es war ein gutes Spiel von uns und auch ein gutes Ergebnis. Die Mannschaft hat Moral und Charakter bewiesen. Die drei Punkte sind wichtig für uns. Die Zeit war nicht einfach, aber die Mannschaft hat den Trainerwechsel gut weggesteckt. Die Mannschaft ist taktisch sehr variabel und ich war nicht sehr nervös. Für mich hat sich nicht viel verändert, der Geruch in der Kabine ist immer noch derselbe."

RB Salzburg vs. St. Pölten 2:2, SVM vs. WAC 1:4, Tirol vs. LASK 0:2

