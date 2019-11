In dieser Galerie: 2 Bilder Protest auf der Skandi Atlantic. Foto: Greenpeace/Geoff Reid Foto: Greenpeace/Zoe Deans

Wien/Wellington – Rund 30 Greenpeace-Aktivisten haben Samstag Abend europäischer Zeit ein Schiff in Neuseeland besetzt, das für geplante Öl- und Gasbohrungen der OMV eingesetzt werden soll.

Auch eine Österreicherin protestiert auf dem Mast der Skandi Atlantic". Die Umweltschützerin entrollte ein Transparent mit der Aufschrift "OMV, raus aus Neuseeland", heißt es in einer Aussendung.

Weitere Aktivisten ketteten sich an das Schiff, um es daran zu hindern, den Hafen zu verlassen. Die OMV ist laut Greenpeace das letzte internationale Unternehmen, das in neuseeländischen Gewässern nach Öl und Gas bohren will. Die Umweltgruppe wirft dem Konzern vor, "bereits mehrere Ölunfälle in Neuseeland verursacht" zu haben.

Damit gefährde der österreichische Konzern vom Aussterben bedrohte Maui-Delfine, sowie seltene Blauwale, Buckelwale und Neuseeländische Seelöwen, so die Umweltschutzorganisation. Sie fordert von der OMV, die geplanten Bohrungen fallen zu lassen. (APA, 23.11.2019)