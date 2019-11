Staatspräsident Klaus Iohannis bei der Stimmabgabe in Bukarest. Foto: AP / Vadim Ghirda

Die Diaspora machte mobil. Am Sonntag hatten bereits zu Mittag 500.000 Auslandsrumänen ihre Stimme bei der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen abgegeben. Die meisten davon leben in Italien, gefolgt von Großbritannien, Spanien, der Republik Moldau, Frankreich, Belgien und Österreich. Eine Dame, die in Spanien zur Wahlurne ging, stimmte dort das Lied "Acasa-i Romania" – "Rumänien ist Heimat" an. Andere erschienen in rumänischer Tracht in Valencia in der Wahlstation.

Bereits beim ersten Durchgang vor zwei Wochen hatten mehr Auslandsrumänen teilgenommen, als jemals zuvor. Die meisten gelten als Anhänger des konservativen Staatspräsidenten Klaus Iohannis, der am Sonntag gegen die ehemalige sozialdemokratische Premierministerin Viorica Dăncilă antrat. Die Politologin Miruna Butnaru-Troncotă meint, dass die rumänische Gesellschaft noch niemals so gespalten war, wie anlässlich dieser Wahl. Die Anhänger beider Seiten seien nicht mehr gesprächsbereit. Insbesondere in den sozialen Medien ist der Ton rau und Fake-News sind im Umlauf. "Ein Grund für diese Polarisierung ist, dass es keine wirkliche Debatte gab", so Butnaru-Troncotă zum STANDARD.

Kein Fernseh-Duell

Iohannis verweigerte etwa, sich im Fernsehen einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit Dăncilă zu stellen. Stattdessen gab es eine Veranstaltung, die im TV übertragen wurde und in der Iohannis eher die Rolle des Moderators übernahm – kritische Fragen gab es kaum. Deshalb befürchten manche, dass Iohannis in seiner zweiten Amtszeit eine ähnliche Dominanz wie der frühere Präsident Traian Basescu entwickeln könnte. Sicher ist, dass Iohannis sich bereits vor der Wahl massiv in die Tagespolitik und die Regierungsgeschäfte einmischte. Im semipräsidentiellen System in Rumänien ist das auch prinzipiell zulässig, allerdings wirkt die neue Regierung unter Ludovic Orban eher wie eine Regierung von Iohannis.

Orban gehört ebenfalls der Nationalliberalen Partei (PNL) an, die allerdings bei den Wahlen 2016 nur 20 Prozent der Stimmen bekam. Deshalb werden baldige Neuwahlen unausweichlich sein. Zu erwarten ist, dass Dăncilă nach einem Wahldebakel die Führung der Sozialdemokraten (PSD) zurücklegen wird, meint Butnaru-Troncotă. Innerhalb der PSD gibt es bereits seit Monaten Machtkämpfe. Die Gruppe rund um den früheren Parteichef Liviu Dragnea, der zur Zeit wegen Korruption eine Haftstrafe verbüßt, und Dăncilă, ist unter Druck geraten.

Lebendige Zivilgesellschaft



Offen ist, wer die Nachfolge antreten könnte. Als einer der pro-europäisch orientierten Modernisierer gilt der ehemalige Europaminister Viktor Negrescu. Die PSD ist aber eine vor allem auf lokaler Ebene gut organisierte Klientelpartei, die auch von Nationalisten gewählt wird. Der interne Kampf um die Ausrichtung und Reform der Partei wird sicher weitergehen. In Rumänien gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Massenproteste – vor allem wegen politischer Maßnahmen, die die Effizienz des Rechtsstaats untergruben, gegen Umweltzerstörung und Korruption.

Der Schriftsteller und Aktivist Radu Vancu hebt hervor, dass durch diese Proteste in den vergangenen zehn Jahren eine sehr aktive Zivilgesellschaft entstanden sei. Tatsächlich ist Rumänien in dieser Hinsicht im regionalen Vergleich ein Vorbild. Der stark vorhandene Bürgersinn hat auch dazu beigetragen, dass die Korruptionsbekämpfung wieder vermehrt auf die Agenda kam und einige Notstandsverordnungen der ehemaligen sozialdemokratischen Regierung wieder zurückgenommen wurden.

Empfehlungen der Staatengruppe gegen Korruption umsetzen



"Nun müssen die Empfehlungen der Venedig-Kommission, der EU-Kommission und der Staatengruppe gegen Korruption (GRECO) umgesetzt werden, um wieder eine funktionierende Justiz herzustellen", fordert Vancu. Auch die Sonderuntersuchungen gegen Gerichte, die jüngst eingeführt wurden, müssten gestoppt werden. Zudem sollte künftig verfassungsrechtlich verankert werden, dass Regierungen nicht mehr massenhaft Notverordnungen durchführen können, wie das die Sozialdemokraten seit 2016 taten, meint Vancu. Offen ist, wer solche Maßnahmen unterstützen könnte. Die PNL ist auf die Unterstützung vieler Parteien angewiesen. (Adelheid Wölfl aus Bukarest, 24.11.2019)