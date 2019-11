19.40 REPORTAGE

Re: Das versunkene Dorf – Giftschlamm in Rumänien Elena Nicoara treibt ihre Kühe auf die Weide in den rumänischen Westkarpaten. Direkt daneben steigt der Wasserspiegel eines Sees, der ihre Existenz bedroht. Darin sammelt sich Abwasser, das beim Abbau von Kupfer in einer nahe gelegenen Mine entsteht. Bald wird auch ihr Haus verschluckt sein. Bis 20.10, Arte

20.15 FANTASIE

Der Herr der Ringe – Die Gefährten (USA 2001, Peter Jackson) Der junge Hobbit Frodo Beutlin erbt einen magischen Ring, der, wie ihm der Zauberer Gandalf erklärt, dem bösen Herrscher Sauron gehört. Um zu verhindern, dass er die Macht über Mittelerde zurückerlangt, begibt sich Frodo mit seinen Hobbit-Freunden auf die gefährliche Reise, den Ring in den Feuern des Schicksalsberges für immer zu zerstören. Bis 23.55, ATV

20.15 POLITIK

Die Steiermark hat gewählt Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Wahlergebnis für die Steiermark und den Bund? Wer sind die Verlierer und wer die Gewinner der Wahl? Ingrid Thurnher analysiert mit ihren Gästen das steirische Wahlergebnis. Bis 21.05, ORF 3

21.05 ESSEN

Themenmontag: Pizza, Tiefkühlkost, Fischstäbchen – Lebensmitteltest mit Nelson Müller Vieles gibt es als No-Name oder Markenware. Sternekoch Nelson Müller zeigt, wann sich Billigprodukte lohnen, wo das Gleiche drinsteckt und wie die Industrie am Preis dreht. Ab 22.45 Uhr folgt der Österreich-Check, Gesundheitsteeangebot. Danach ab 23.35 Uhr: Die Tricks mit Kaffee und Tee. Bis 00.20, ORF 2

Sternekoch Nelson Müller hat zur Blindverkostung eingeladen. Welche Fertiggerichte schmecken besser: No-Name oder Marke? – 21.05 Uhr, ORF 3. Foto: ORF

21.10 MAGAZIN

Thema Nach den Unwettern – das große Aufräumen / Das Leben im Kinderhospiz / Mäzene in Österreich. Bis 22.00, ORF 2

21.35 DRAMA

Mission(GB/F 1986, Roland Joffé) Die politischen Machtverschiebungen im 18. Jahrhundert bedrohen die Idylle einer Jesuitenmission im südamerikanischen Urwald. Als auch die päpstliche Unterstützung wegbricht, versucht Pater Gabriel die indigene Dorfbevölkerung auf eigene Faust zu schützen. Tragischer Konflikt zwischen Gehorsam, Gewissen und Überlebenswillen. Mit Robert De Niro und Jeremy Irons. Bis 23.40, Arte

22.30 TALK

Milborn Zu Gast bei Corinna Milborn ist Medienmanager Gerhard Zeiler, er leitet den globalen Vertrieb und das Werbegeschäft von Warner Media und veröffentlichte gerade sein Buch Leidenschaftlich Rot. Darum mehr Sozialdemokratie. Bis 23.30, Puls 24