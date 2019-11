"Aus all dem entspinnt sich ein Mysterium mit hölzernem Charme. Das private Drama bleibt in diesem Fall nach dem Buch von Agnes Pluch und in der Regie Nikolaus Leytners so ungreifbar wie die zu Asche gewordene Leiche des Tribusser Hubert", schreibt Doris Priesching im TV-Tagebuch des STANDARD: "Man genießt freie Sicht auf landschaftliche Schönheiten – Glocknerblick! Ein als Tourismusprogramm getarnter Kriminalfall: Das hat es beim Tatort schon länger nicht gegeben."