ÖRV-Quartett in Team-Staffel auf Rang zwei hinter Italien

Jonas Müller im Eiskanal. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Igls – Sprint-Weltmeister Jonas Müller hat nun auch seinen ersten Weltcupsieg. Dem Vorarlberger gelang die Premiere am Sonntag beim Weltcup-Auftakt im heimischen Eiskanal in Igls. Nach Bestzeit im ersten Lauf und viertbester Marke im zweiten gewann der 22-Jährige 0,147 Sekunden vor dem Russen Roman Repilow. In der Team-Staffel landete Österreich auf dem zweiten Rang, 0,025 Sekunden hinter Italien.

Damit gab es in den Heimbewerben insgesamt drei Podestplätze für das ÖRV-Aufgebot. Thomas Steu und Lorenz Koller waren am Vortag im Doppelsitzerbewerb hinter zwei deutschen Duos Dritte geworden. Die ÖRV-Herren zeigten sich im Einsitzer hinter Müller auch mannschaftlich stark. Nico Gleirscher, der Bruder von Olympiasieger David, hatte sich erst als Sieger des Nationencups für den Weltcup qualifiziert und wurde Vierter hinter Dominik Fischnaller (ITA), Ex-Weltmeister Wolfgang Kindl landete als Fünfter noch vor dem besten Deutschen, Felix Loch. David Gleirscher wurde Neunter.

Müller hatte seine gute Form bereits im Training bewiesen. "Hier in Igls vor der Familie und Freunden zwei solche Läufe runterzubringen, war einfach nur geil. Es war der perfekte Start, jetzt gilt es den Schwung nach Übersee mitzunehmen", sagte der Bludenzer. Schon am Montag erfolgt der Abflug zur nächsten Station in Lake Placid (USA).

Cheftrainer Rene Friedl war angesichts der guten Platzierungen sehr zufrieden. "Drei Medaillen, drei weitere Top-6-Platzierungen im Einsitzer, dazu das starke Weltcupdebüt von Müller/Frauscher. Wir sind hinsichtlich Startzeiten und Speed in allen Disziplinen voll dabei und haben bewiesen, dass im Vorfeld gut gearbeitet wurde", erklärte der gebürtige Deutsche nach dem Auftakt seiner 14. Saison in Österreich. (APA, 24.11.2019)