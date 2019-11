Die Absturzstelle. Foto: APA/AFP/PAMELA TULIZO

Goma – Bei einem Flugzeugabsturz in der Demokratischen Republik Kongo sind Behördenangaben zufolge mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine der einheimischen Airline Busy Bee sei kurz nach dem Start in ein dicht bewohntes Viertel in der Stadt Goma im Osten des zentralafrikanischen Landes gestürzt und dann explodiert, teilte die Regionalregierung am Sonntag mit. Sie sei auf dem Weg in die etwa 250 Kilometer nördlich gelegene Stadt Beni gewesen.

An Bord des Flugzeugs vom Typ Dornier 228-200 mit 19 Sitzen sollen 16 Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder gewesen sein. Es seien insgesamt 24 Leichen rund um die Trümmer geborgen worden, sagte der Regionalpolitiker Jean Paul Lumbulumbu. Ein Rettungshelfer erklärte, es seien 26 Leichen gefunden worden.

Im Kongo kommt es wegen laxer Sicherheitsstandards und mangelhafter Wartung immer wieder zu Flugzeugunglücken. Erst im Oktober war eine Frachtmaschine eine Stunde nach dem Start in Goma abgestürzt. Dabei starben alle acht Insassen. In der EU darf keine Airline aus dem Kongo fliegen. (Reuters, 24.11.2019)