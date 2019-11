"China Cables" zeigen Masseninternierungen mit Gehirnwäsche in Xinjiang – Opposition mobilisierte bei Wahlen in Hongkong

In dieser Galerie: 3 Bilder Die geleakten Dokumente. Foto: AP/Richard Drew Gefangenenlager in Hotan. Foto: APA/AFP/GREG BAKER Umerziehungslager bei Kashgar. Foto: APA/AFP/GREG BAKER

Peking/Hongkong – Vertrauliche Dolimente aus der Kommunistischen Partei Chinas, die einem internationalen Journalistenkonsortium zugespielt worden waren, belegen das Ausmaß der Internierungen in Xinjiang. Das berichteten am Sonntagabend die Süddeutsche Zeitung und der britische Guardian.

Hunderttausende Mitglieder der muslimischen Minderheit der Uiguren werden demnach in streng bewachten Lagern über Jahre festgehalten und indoktriniert. Die chinesische Führung, die stets von "Berufs- und Ausbildungscamps" spricht, nennt die Dokumente "eine reine Fälschung". Experten weisen diese Behauptung zurück und sprechen von einen der größten Menschenrechtsverstöße unserer Zeit. Es wird geschätzt, dass bereits mehr als eine Million _Menschen in den Lagern in Westchina interniert sind. Viele werden inhaftiert, weil sie praktizierende Muslime sind, mit Ausländern Kontakt haben oder die Behörden zum Schluss kommen, dass sie in Zukunft von der staatlichen Linie abweichen könnten. "Predictive Policing", dasman aus Science-Fiction-Filmen kennt, ist in Xinjiang bereits Realität, schriebt die Süddeutsche.

Die sogenannten "China Cables" wurden 2017 und 2018 verfasst und dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) zugespielt – jener Gruppe, die etwa die Panama Papers, die Implant Files oder die Luxemburg Leaks koordiniert hat.

Sehr hohe Wahlbeteiligung

Tausende Kilometer entfernt spürt die Opposition gegen Peking hingegen Aufwind. Bei den Wahlen zu dem Hongkonger Bezirksräten zeichnete sich am Sonntag eine sehr hohe Wahlbeteiligiung ab. Die politische Bedeutung der Bezirksräte ist eigentlich marginal, und doch war das Interesse enorm. Eine Stunde vor Wahlschluss erreichte die Wahlbeteiligung einen Rekordwert von knapp 70 Prozent. Ergebnisse wurden in der Nacht auf Montag erwartet. Die hohe Beteiligung deutete jedoch laut Beobachtern auf die Hoffnungen hin, die viele Hongkonger mit der aktuellen Protestbewegung verbinden würden.

Für diese ging es darum, sich des Rückhalts in der Bevölkerung zu versichern. Hintergrund: Die kommunistische Führung in Peking und linientreue Medien stellen die jüngsten Proteste oft als Randale einer gewalttätigen Minderheit dar. Ein Erfolg der Oppositionskandidaten, so das Kalkül, könnte dieser Argumentation den Wind aus den Segeln nehmen und ein anderes Bild der Kräfteverhältnisse zeichnen. Das Oppositionslager rief daher seine Anhänger zur Stimmabgabe auf. Für den Wahltag selbst wurde auch ein Aussetzen der Proteste gegen die pekingtreue Regierung angekündigt. Tatsächlich blieb es tagsüber weitgehend ruhig. (red, 24.11.2019)