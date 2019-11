Oliver McBurnie sorgte spät für ausgeglichene Verhältnisse. Foto: Reuters/Carl Recine

Sheffield – In der Premier League haben Sheffield United und Manchester United am Sonntag ein Torspektakel gezeigt. Sheffield führte in der zweiten Hälfte bereits mit 2:0, ehe die Gäste mit drei Toren binnen sieben Minuten in Führung gingen. Doch in der 91. Minute traf Oliver McBurnie zum 3:3, das auch nach Kontrolle durch den Video-Assistenten Bestand hatte.

John Fleck (19.) und Lys Mousset (52.) hatten Sheffield in Front geschossen, Brandon Williams (72.), Mason Greenwood (77.) und Marcus Rashford (79.) dann ManUnited in Führung gebracht. In der Tabelle ist der Aufsteiger aus Sheffield, der seit sechs Spielen unbesiegt ist, Sechster. Manchester liegt auf dem neunten Platz. (APA, 24.11.2019)