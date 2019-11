SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried soll die steirische SPÖ interimistisch führen, so die Bitte von Schickhofer

Michael Schickhofer trat Montagvormittag von allen Funktionen in der SPÖ zurück. Foto: APA / Erwin Scheriau

Wien/Graz – Angesichts des roten Wahldebakels am Sonntag, das einem Minus von rund sechs Prozentpunkten entspricht, hat der steirischen SPÖ-Chef Michael Schickhofer Montagfrüh seinen Rücktritt aus allen politischen Ämtern und Funktionen bekanntgegeben. Er habe SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried gebeten, die Partei interimistisch zu führen, erklärte Schickhofer in der Grazer Burg. Finanzlandesrat Anton Lang wiederum soll für die SPÖ die Regierungsverhandlungen in der Steiermark führen.

Angesichts des bisher schlechtesten Ergebnisses der SPÖ in der Steiermark mit knapp 23 Prozent erklärte Schickhofer: "Ich bin ein Mensch, der Verantwortung nicht abschiebt, sondern übernimmt." Deswegen trage er auch die Verantwortung für das Wahlergebnis, er nehme zur Kenntnis, dass er "mehr Unternehmer und Manager" sei als Politiker. Deswegen werde er seine seine Funktionen in der Landes- und Bundespartei zurücklegen – und zwar mit sofortiger Wirkung. "Auf seinem neuen Lebensweg" will Schickhofer "mehr Zeit für die Familie" haben. Den Steierinnen und Steiern wünsche er "eine neue Regierung, die die Zukunft anpackt".

Lebensentscheidung Sonntagabend gereift

Konkret ist Schickhofers Entscheidung Sonntagabend "gereift", wie er sagte – zuerst wollte er "die Lebensentscheidung" mit seiner Familie besprechen. Einfaches Parteimitglied der SPÖ bleibe er – am für 15 Uhr anvisierten Landesparteivorstand, der über die Wahlniederlage berät, werde er freilich noch teilnehmen.

Bereits bei der roten Wahlparty am Sonntag wurden erste Stimmen laut, dass man nun ohne Tabus diskutieren müsse. Der steirische ÖGB-Chef Horst Schachner sagte etwa via Ö1: "Ändern wird sich wahrscheinlich vieles müssen." Ob das auch für Schickhofer gelte? "Wir werden alles diskutieren müssen", setzte er nach. (red, 25.11.2019)