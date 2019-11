In dieser Galerie: 3 Bilder Peter Seisenbacher soll sich in seiner Zeit als Judotrainer an zwei Unmündigen vergangen haben. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER Seisenbacher wurde im September festgenommen, als er versuchte, illegal von der Ukraine nach Polen zu reisen. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER Seisenbacher gewann Gold im Judo bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles und 1988 in Seoul. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Unter regem medialen Interesse hat am Montag am Wiener Landesgericht der Missbrauchs-Prozess gegen Ex-Judoka Peter Seisenbacher begonnen. Der zweifache Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher hat in seinem Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen die gegen ihn gerichteten Vorwürfe zurückgewiesen. "Ich bin nicht schuldig", gab er zu Beginn seiner Einvernahme zu Protokoll. Auf die Frage, wie er sich die Anschuldigungen seiner drei ehemaligen Schützlinge erkläre, erwiderte der Angeklagte: "Ich habe keine Erklärung."

Allerdings habe er "Vermutungen", fügte Seisenbacher hinzu. Diesbezüglich werde sich sein Verteidiger Bernhard Lehofer im Verlauf des Verfahrens noch äußern: "Dazu habe ich einen Anwalt." Im Fall eines Schuldspruchs drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Die Verhandlung ist auf zwei Tage anberaumt und soll am 2. Dezember zu Ende gehen.

Verteidiger von Unschuld überzeugt

Lehofer zeigte sich in seinem Eröffnungsvortrag von der Schuldlosigkeit seines Mandanten überzeugt. Er kenne Seisenbacher seit mehr als 40 Jahren: "Ich war und bin von seiner Unschuld überzeugt. Niemand, der ihn kennt, traut ihm das zu." Seisenbacher habe "mit den stärksten Männern der Welt gekämpft", betonte Lehofer: "Es hat ihm in keinster Weise an Frauen gemangelt. Er passt in keinster Weise in das Schema derer rein, die sich an Kindern vergreifen."

Abgesehen von den drei Personen, die von der Staatsanwaltschaft als Opfer strafbarer Handlungen geführt werden, gebe es "niemanden, der den Herrn Seisenbacher belastet", erklärte Lehofer. "Es ist nix passiert. Niemand ist angegriffen worden. Nichts ist aufgefallen", bekräftigte der Verteidiger.

Die Vorwürfe

Der mittlerweile 59-Jährige wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in drei Fällen gesucht. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere wurde er Trainer. In seinem Wiener Judo-Verein soll er zwischen 1997 und 2004 zwei im Tatzeitraum jeweils unmündige Mädchen missbraucht haben. Eine weitere Jugendliche wehrte ihn laut Anklage ab, als er zudringlich wurde – die Staatsanwaltschaft hat ihn aufgrund dessen wegen versuchten Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses angeklagt. Er flüchtete 2016 und hatte sich somit mehr als zweieinhalb Jahre lang einem Verfahren in Wien entzogen.

Schon einmal festgenommen

Schon einmal, am 1. August 2017, war Seisenbacher auf Grundlage eines internationalen Haftbefehls von ukrainischen Polizisten in Kiew festgenommen worden. Aus der von der österreichischen Justiz erhofften baldigen Auslieferung wurde jedoch nichts: Nachdem die Behörden in Kiew zur Überzeugung gelangt waren, dass der Seisenbacher in Österreich vorgeworfene sexuelle Missbrauch Unmündiger unter Ausnutzung eines Autoritätsverhältnisses zwischen 1997 und 2004 nach ukrainischem Recht verjährt war, entließen sie ihn aus der Haft und lehnten das österreichische Auslieferungsbegehren formal ab.

Als offensichtlich freundliche Geste ermöglichte das ukrainische Justizministerium jedoch damals Vertretern der österreichischen Botschaft in Kiew, zwei Pässe des Ex-Sportlers für ungültig zu erklären. Ohne Hilfe österreichischer Behörden, die neue Reisedokumente hätten ausstellen müssen, war eine Ausreise Seisenbachers aus der Ukraine somit praktisch nicht mehr möglich. Das wurde ihm zum Verhängnis, als er Mitte September versuchte nach Polen auszureisen und festgenommen wurde.

Seisenbacher gewann Gold im Judo bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles und 1988 in Seoul. (APA, red, 25.11.2019)