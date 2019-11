Bootsgrab eines Mannes aus dem 8. Jahrhundert wurde gut 100 Jahre später wiederverwendet, um eine Frau ebenfalls in einem Boot zu beerdigen

Oslo – Zahlreiche entsprechende Ausgrabungen zeigen, dass einige Völker Nordeuropas ihre Toten in der Vergangenheit häufig in Booten beigesetzt haben. Nun aber haben norwegische Forscher eine spezielle Beerdigung aus der Wikingerzeit entdeckt, die Rätsel aufgibt, weil sie nicht zu den bisher bekannten Funden passt: Bei einer Ausgrabungen in Vinjeora rund 500 Kilometer nordwestlich von Oslo waren die Wissenschafter auf die Gräber eines Mannes aus dem 8. und einer Frau aus dem 9. Jahrhundert gestoßen.

Rund hundert Jahre liegen zwischen diesen Bootsbeisetzungen. Illustr.: NTNU/Arkikon

Wiederverwendetes Grab



Das Kuriose an der Entdeckung: Das Boot mit der Frau war in das etwas größere Bootsgrab des etwa 100 Jahre zuvor bestatteten Mannes eingelassen. "Es ist besonders, weil wir zum ersten Mal wirklich klar sehen können, dass sie ein altes Grab wiederverwendet haben", erklärt der Archäologe Raymond Sauvage vom Museum der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens



Generationen nach dem Tod des Mannes sei demnach ein Grab dafür vorsichtig ausgehoben worden, um die Frau in ihrer besten Kleidung und mit Schmuck behangen in dem neuen Boot zu begraben. Womöglich seien die beiden verwandt gewesen, vermutet Sauvage. In jeden Fall dürfte die Frau eine besondere Position innerhalb ihrer Gesellschaft innegehabt haben.

Video: Merkwürdiges Doppelgrab in Norwegen. Gemini Forskning

Über Tausend Jahre alter Funde



Erst kürzlich hatten norwegische Archäologen auf der Insel Edoya westlich von Trondheim die Überreste eines Schiffs ausfindig gemacht, das vermutlich aus der Wikingerzeit stammt. In einer Mitteilung des Bezirks Møre und Romsdal hieß es, es sei zu früh, das Schiff genau zu datieren, aber es sei sicher mehr als 1000 Jahre alt.



Die NIKU-Archäologen hatten das Schiff im September mit Hilfe eines Georadars entdeckt. "Die Überreste des Edøya-Schiffs wurden auf einem Acker entdeckt, der einst ein Grabhügel war", erklärte Knut Paasche vom NIKU. In der Mitte des Hügels könne man deutlich einen 13 Meter langen Kiel erkennen. Insgesamt könne das Schiff 16 bis 17 Meter lang sein. (red, APA, 25.11.2019)