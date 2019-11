In "The Walking Dead: World Beyond" als charismatische Anführerin zu sehen: Julia Ormond. Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

Neuigkeiten aus dem Universum der Untoten von "The Walking Dead": Der jüngste Ableger der US-Serie soll unter dem Titel "World Beyond" im Frühjahr 2020 auf Amazon Prime starten. Ebenfalls am Montag von Amazon bekannt gegeben wurde, dass Emmy-Gewinnerin Julia Ormond als "Anführerin einer großen, fortschrittlichen und respekteinflößenden Truppe" mit an Bord sein wird.

Offizieller Trailer zu "The Walking Dead: World Beyond". Prime Video DE

In "The Walking Dead: World Beyond" geht es laut Amazon um die erste Generation, die nach der Apokalypse erwachsen wird. Einige werden zu Helden, andere werden zu gefährlichen Gegenspielern. Die neue Serie folgt auf "The Walking Dead" und "Fear the Walking Dead".

Kreiert wurde "World Beyond" von Scott M. Gimple und Matt Negrete. Zum Cast zählen Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston und Nico Tortorella. Natalie Gold ("Succession", "Land der Gewohnheit"), Al Calderon ("Step Up: High Water"), Scott Adsit ("Veep: Die Vizepräsidentin", "30 Rock") und Ted Sutherland ("Fear Street", "Rise") sind in wiederkehrenden Gastrollen zu sehen. (red, 25.11.2019)