Rabatte lassen am Black Friday die Kassen der Einkaufszentren und Onlineshops klingeln. Kaufen Sie an diesem Tag ein – oder meiden Sie die vollen Geschäfte?

Minus 30 Prozent, minus 50 Prozent, minus 70 Prozent – das verspricht der Black Friday. Waren aller Art werden zu günstigen Preisen feilgeboten, das Angebot scheint unendlich. Nicht nur der Black Friday zählt zu bei Konsumenten beliebten Einkaufstagen – Cyber Monday, Singles' Day, Woman Day – all diese speziellen Rabatttage lassen das Schnäppchenherz höher schlagen und sollen die Kunden dazu animieren, ihr Geld für brauchbare und vermeintlich brauchbare Dinge auszugeben.

Der Handel ist vor dem Black Friday in den Startlöchern. Sie auch? Foto: APA/AFP/TOLGA AKMEN

Schnäppchenjäger und Konsumverweigerer

Manche Einkäufer warten speziell auf diese Tage, um dann bei einem bestimmten Produkt, das schon lange auf der Einkaufsliste steht, zuzuschlagen, so wie dieser User:



Die Preisentwicklung wird von diesem User über längere Zeit verfolgt, bevor er zuschlägt:

Andere verfallen fast jedem Angebot und kaufen um des billigen Kaufens willen – egal ob das Produkt benötigt wird oder nicht. Und wieder andere sind schlicht auf derartige Angebote angewiesen, denn für Einkommensschwache bedeuten diese verlockenden Preisnachlässe vielleicht auch, eine schon längst notwendige Neuanschaffung tätigen zu können. Und schließlich gibt es die Konsumverweigerer, die speziell an diesen Tagen jede Einkaufsstraße und jedes Geschäft meiden. Poster "Mietzekatz1" kauft am Black Friday nicht ein, auch aus Rücksicht auf das Personal:

User "Minimaximus" fühlt sich als Konsument veräppelt:

Und so geht Poster "Bleistift 2B" vor, um nicht sinnlos Geld rauszuhauen:

Nutzen Sie spezielle Rabatt-Einkaufstage?

Oder lassen Sie diese bewusst verstreichen, weil Ihnen zu viel Rummel in den Geschäften ist? Gehören Sie zu den Schnäppchenjägern, die am Ende des Tages mehr gekauft haben, als sie eigentlich wollten und brauchen, nur weil es so günstig war? Oder warten Sie gezielt auf diese Tage, um dann ein bestimmtes Produkt günstiger zu erwerben? (wohl, 28.11.2019)