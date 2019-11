Beginnen wir mit den großen Zahlen. 13,7 Millionen. So viele Corsas wurden seit 1982 verkauft. Opels Kleiner, ein echter Bestseller – beliebt selbst in Zeiten des SUV-Booms. Das war in der Ära GM so und soll so bleiben, denn nun ist der neue da. Sechste Generation. Erstmals ein PSA-Blitz, sprich: auf jener kleinen (CMP) der beiden Konzernplattformen, auf der soeben Peugeot 208 und e-208 vorgestellt wurden.

Opel hängt sich praktisch direkt im Windschatten an, auch beim Marktstart geht es flott und zügig, die konventionell motorisierten Corsas starten dieser Tage, die batterieelektrische Version folgt im März oder April – zeitgleich mit dem e-208 und natürlich mit der identischen Technik an Bord.

In Rekordzeit von zwei Jahren musste Opel den bereits fast fertigen GM-Corsa streichen und den neuen auf PSA-Technik stellen. Dabei ist dann trotzdem ein Auto mit eingenständigem Auftritt herausgekommen. Foto: Opel

Passable Platzverhältnisse

Was der frankophone Corsa kann und ob neben dem Design auch sonst noch Opel-typisches, "deutsche Ingenieursleistung" gar, zum Tragen kommt, als Argumentationshilfe für den Händler vielleicht, sahen wir uns nun bei der internationalen Pressepräsentation in Dalmatien an, in der Gegend zwischen Split und Šibenik.

Erst mal gehen wir um den Neuzugang herum und in ihm an Bord. Nach vier, fünf Personen lautet die Durchsage "Boarding completed", für einen Kleinwagen von 4,06 m Länge (plus 39 mm) sind die Platzverhältnisse recht passabel.

Außen wie innen ist er sogleich und eindeutig als Opel identifizierbar. Sauber gezeichnet das alles, eine attraktive Erscheinung. PSA achtet penibel auf Markenidentität, auch die Peugeots und Citroëns haben einen optisch eigenständigen Fingerabdruck, gut so. Obendrein wurde dem Corsa ein mustergültig niedriger Luftwiderstand anerzogen (0,29 cw), da spürt der Fahrtwind kaum, dass ihm was bzw. wer begegnet.

Im Opel gibt es auch nicht dieses Pseudo-Head-up-Display wie im 208, wo die Instrumente über dem kleinen Lenkradkranz positioniert sind. Manche tun sich damit immer noch schwer. Nein, da ist der Corsa ganz konventionell gestrickt, und an der Ablesbarkeit der fahrrelevanten Daten von den ergonomisch angeordneten Instrumenten des digitalen Cockpits gibt es nichts zu bemängeln.

Foto: Der Standard

Alte Welt, neue Welt

Motorisch stehen ein 4-Zylinder-Diesel (102 PS) und drei 3-Zylinder-Benziner (75, 100, 130 PS) zur Auswahl, der 75-PS-Sauger ist der einzige mit 5-Gang-Schaltung, 100-PS-Turbo-Benziner und Diesel gibt es nur mit sechs Gängen, beim 130-PS-Turbo kann man wählen zwischen sechs manuellen und acht wandlerautomatischen. Der Corsa-e ist die wichtigste Meldung hinsichtlich Mobilitätswende. Selber Elektromotor (100 kW/136 PS) wie im e-208, selbe Batterie (50 kWh), das Auto ist für Opel jedoch so wichtig, dass es später separat präsentiert wird.

Straffer als der 208

In Dalmatien wurden erst einmal nur die Verbrennerversionen gereicht, und da lässt sich sagen: Der Corsa lenkt sich vielleicht ein wenig teigig, fährt sich aber sauber und ist straffer ausgelegt als der 208. Haben die Rüsselsheimer also doch was übers Design Hinausgehendes beisteuern dürfen.

Nur noch das Design ist Opel. Foto: Opel

Schon der laut Markterwartung wichtigste Motor mit 100 PS hinterlässt einen soliden Eindruck, nur die Schaltung wirkt etwas hakelig. Speziell der 130-PS-Benziner (GT Line) macht aber Spaß, wieselflink taucht er durch die Kurven, wo man sich das im kommod gefederten 208er überlegen würde. Es macht sich eben auch bemerkbar, dass der Neue bis zu 108 kg leichter wurde. Im Sport-Modus geht es noch mal konzentrierter zu, aber die Geräuschkulisse aus dem Soundgenerator, na ja.

Deutsche Herkunft? Fehlanzeige!

Nächtens spielt der Corsa seine LED-Licht-Technologie aus, auch dies ein markeneigener Beitrag. Topversion ist das adaptive, blendfreie LED-Matrix-Licht, ein Novum in der Kleinwagenklasse.

Was ist sonst noch deutsch am Corsa? Die Herkunft sicher nicht, denn gebaut wird er nur in Saragossa. Und nicht mehr auch in der Luther- und Bachstadt Eisenach. (Andreas Stockinger, 26.11.2019)