Entwickler lassen Cal und das Spiel in neuem Look erstrahlen und beseitigen auch Performance-Probleme

Modder toben sich bei "Star Wars Jedi: Fallen Order" aus und verpassen etwa Cal einen neuen Look. Foto: Nexusmods

Star Wars Jedi: Fallen Order hat sich zur populären Modder-Sandkiste entwickelt. Entwickler toben sich vielerorts aus. Sie basteln etwa am Aussehen von Cal herum oder verpassen dem Spiel einen neuen Look. So gibt es bereits Mods für die Beleuchtung, Reshades, das Outfit und für das Aussehen von Protagonist selbst. Manche Spieler kritisierten ja, dass man an der Figur nicht allzu sehr herumbasteln kann.

Eine Auswahl der populärsten Mods

Auf Nexusmods werden die Anpassungen für das Spiel gesammelt. Zu den populärsten Mods zählen "Better Call Cal", bei dem Call ein neuer Look inklusive Haarschnitt verpasst wird. "Faster Startup and Config Tweaks", sowie "CPU Limiter" verbessern zudem die Performance des Spiels. Und bei "Skywalker Reshade FX – True HDR" wird der ohnehin schöne Look des Games noch einmal aufgepeppt. (red, 25.11.2019)