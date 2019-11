Immer mehr Einkäufe erfolgen online. Foto: Lynne Sladky / AP

55 Millionen deutsche Bundesbürger kaufen einer Umfrage zufolge inzwischen im Internet ein. Das entspreche 94 Prozent aller Internetnutzer ab 16 Jahren, wie der Digitalverband Bitkom am Montag zu seiner repräsentativen Befragung von mehr als 1000 Teilnehmern mitteilte. Jeder Dritte kaufe mindestens einmal die Woche im Netz ein. "Online-Shopping ist für viele mittlerweile so alltäglich wie der Gang in ein stationäres Geschäft", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder in Berlin. Auf dem Vormarsch ist besonders der Einkauf per Smartphone: 52 Prozent der Online-Shopper tun dies inzwischen, während es 2014 nur 20 Prozent waren.

Ranking

Zu den gefragtesten Produkten im Internet gehören den Angaben zufolge Kleidung, Schuhe und Accessoires: 93 Prozent der Online-Shopper geben an, diese Waren zu erwerben. Elektronische Haushaltsgeräte folgen mit 81 Prozent auf dem zweiten Platz, Bücher und Hörbücher (79 Prozent) auf dem dritten Rang. 14 Prozent haben schon einmal ein Auto über das Internet erworben.

Etwa jede neunte Ware wird jedoch wieder zum Händler zurückgeschickt. "Im Online-Handel lassen sich Retouren nicht vermeiden. Es handelt sich um ein Verbraucherrecht, wonach Kunden innerhalb bestimmter Fristen vom Vertrag zurücktreten und die Ware zurückschicken können", sagte Rohleder. "Für die Anbieter bedeuten Retouren einen entgangenen Umsatz und verursachen Personal- und Prozesskosten. Und für die Umwelt bedeuten sie eine zusätzliche Belastung." Shop-Betreiber sollten möglichst authentische und aussagekräftige Produktbeschreibungen vornehmen, um das zu verringern, während Verbraucher bewusster einkaufen sollten. (Reuters, 25.11.2019)