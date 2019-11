Vor 20 Jahren wurde mit "Unreal Tournament" Gaming-Geschichte geschrieben. Foto: Epic Games

Am 23. November 1999 erschien mit Unreal Tournament der erste große Multiplayer-Shooter. Zu dieser Zeit war der Mehrspieler-Aspekt nur ein nettes Beiwerk. Voll und ganz darauf zu setzen, hatte bislang keine größere Spieleschmiede. 20 Jahre später sieht die Welt ganz anders aus, trotzdem hatte Unreal Tournament gewissermaßen einen Einfluss auf heutige Titel und gilt unter Fans als weit seiner Zeit voraus.

Der Shooter war in mehreren Hinsichten ein innovatives Meisterwerk: So stimmte bei dem Game die KI, das Level-Design und auch das Balancing. Zudem ließ die Unreal Engine einen außerordentlichen Look zu. Zuletzt erkannten die Entwickler die Macht der Community. Ein Level-Editor sorgte dafür, dass das Spiel hinsichtlich der Modi und Maps beständig wuchs.

Vergleichsweise kleines Team

Nur 16 Entwickler arbeiteten rund 18 Monate an Unreal Tournament. Das Spiel war im Grunde nur ein Zufallsprodukt wie Heise.de anmerkt. So wurde das Game entwickelt, weil der Mehrspieler-Modus von Unreal Spieler nicht wirklich überzeugen konnte. 1998 erschien der Singleplayer-Shooter, die Entwickler von Epic Games und Digital Extremes arbeiteten "ziemlich frei" an dem Spiel, wodurch das Game so werden konnte.

Anfangs war Unreal Tournament auch nicht als eigenständiges Spiel geplant. Die Entwickler widersetzten sich der Entscheidung, wurden dann aber mit finanziellen Mitteln überzeugt. Dann musste es allerdings auch sehr schnell gehen, da Quake 3 Arena gleichzeitig entwickelt wurde. Trotz des Stresses schlug Unreal Tournament wie eine Bombe ein. Einen derart überzeugenden Shooter ohne Story hat es zuvor nicht gegeben.

Epic Games weiterhin ein Riese

Allerdings hatten Spieler zu dieser Zeit ein Luxusproblem: Quake 3 Arena erschien nämlich nur eine Woche später und war ebenso ein Top-Spiel, das Spieler und Presse gleichermaßen überzeugen konnte. Wie Martin Fischer von Heise.de anmerkt, entwickelten sich deswegen zwei Lager, wobei all jene mit schwacher Hardware gezwungenermaßen Unreal Tournament nutzen mussten, da Quake 3 Arena deutlich aufwändiger war.

Heute spielt Epic Games am Gaming-Markt immer noch eine sehr bedeutende Rolle. Mit Fortnite: Battle Royale scheffelt der US-Konzern Milliarden. Das Spiel war wie auch Unreal Tournament ein Zufallsprodukt und zählt heute zu den meistgenutzten Games weltweit. Das Geld nutzt die Firma nun auch, um Valve anzugreifen. Mit dem Epic Games Store will der Konzern Steam den Rang ablaufen. (red, 25.11.2019)