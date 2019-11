In dieser Galerie: 2 Bilder Luka Doncic hat ein butterweiches Händchen. Foto: AP Photo/Tony Gutierrez Kein Wurf ist zu schwierig für den Slowenen. Foto: AP/Tony Gutierrez

Ein gerade einmal 20-Jähriger, der schon in seinen ersten zwei Jahren in der besten Basketball-Liga der Welt bereits viel besser ist als Dirk Nowitzki bei seinem Debüt vor knapp 20 Jahren? Der kein Riese ist wie der Deutsche, der sich als Jungspund nicht die Schneid abkaufen lässt und seine Gegner spielerisch abzockt wie ein Routinier im Casino?

Keine Frage, die Geschichte des Luka Doncic ist verblüffend. Der Slowene ist der Spieler der Stunde in der NBA. 30,6 Punkte, 10,1 Rebounds und 9,8 Assists im Schnitt – diese Werte übertreffen die allermeisten Spielzeiten von Michael Jordan oder LeBron James. Dabei wirkt Doncic aber nicht verbissen wie manche Legende vor ihm. Mit einer Leichtigkeit versenkt er einen Wurf nach dem anderen oder lässt seine Gegner aussteigen. Den von James Harden patentierten "Step-Back-Dreier", bei dem er nach einer Finte einen Schritt zurück macht bevor er den Ball fliegen lässt, kann Doncic schon genauso gut wie sein Erfinder.

Basketballverrücktes Kind

Die Dallas Mavericks sind wieder wer in der NBA weil sie sich getraut haben auf Doncic zu setzen. Dabei ist sein Aufstieg nur folgerichtig. Doncics Vater Sasa war ein Basketballstar in Slowenien. Sein Patenonkel ist mit Radoslav Nesterovic ein Ex-NBA-Spieler, der immerhin 12 Jahre in der Liga überlebte. Doncic soll schon als Baby in seinen Basketball verliebt gewesen sein. Legenden werden erzählt. Seine ersten Trainer haben ihn schon nach einer Viertelstunde mit Burschen spielen lassen, die vier Jahre älter waren. An seinem Talent konnte man nicht vorbeisehen, sagte sein einstiger Coach Jernej Smolnikar,: "Er sah Passwinkel, die sonst niemand sah, und hatte den Mut, schon früh mit dem Dreierwerfen zu beginnen. Auch wenn er die ersten Jahre lang nicht traf." Seine Mutter musste ihn in Ljubljana in der Dunkelheit vom Hof ins Haus zerren, damit er den Basketball zumindest für ein paar Stunden liegen ließ.

NBA

Doncic verließ als 13-Jähriger seinen Heimatverein Olimpia Ljubljana in Richtung Nachwuchs von Real Madrid. Sein Profidebüt für die Königlichen gab er bereits mit 16, lernte dort von großen Mentoren wie Andres "Chapu" Nocioni, Sergio Lull oder Rudy Fernandez. In seinem letzten Spiel führte er den Klub zum Meistertitel in Spanien. Doncic hat mit Madrid auch die Euroleague gewonnen, ein Bewerb auf allerhöchstem taktischem Niveau. Dagegen ist die College-Meisterschaft in den USA Kinder-Basketball. 2018 holte er mit Slowenien sensationell den EM-Titel. Doncic hat damit bereits alles erreicht, was es in Europa zu erreichen gibt und stellt slowenische Legenden wie Goran Dragic oder Jurij Zdovc in den Schatten.



Die Skepsis

Trotzdem blieben Beobachter skeptisch. Luka Doncic sei ein Spieler dem es an purer Kraft und Muskelmasse fehle. Aber Athletik ist bekanntlich nicht alles im Basketball. Doncic spielt mit 2,01 Körpergröße Pässe wie einst der größte Showtime-Player der NBA, Magic Johnson. Frage nicht was passiert wenn Doncic seinen Babyspeck abbaut. Mittlerweile schallt eine abgewandelte Ballade des großen Leonard Cohen in Dallas aus den Lautsprechern, statt "Hallelujah" heißt es nun "Halleluka". Beim Sieg gegen die Houston Rockets erreichte Doncic sein viertes Spiel am Stück mit +30 Punkten und +10 Assists, was vor ihm nur Oscar Robertson, Tiny Archibald, Michael Jordan und Russell Westbrook länger geschafft hatten.

Doncic wurde letzte Saison zum "Rookie of the Year" gewählt. Die Wahl war alternativlos. Es gibt quasi keine europäischen Spieler, die ohne Anlaufzeit in der NBA einschlugen. Doncic tat es. Den größten Fehler in ihrer Vereinsgeschichte haben die Atlanta Hawks gemacht, also sie noch am gleichen Abend des Drafts 2018 Luka Doncic zogen und für den 21-jährigen Trae Young eintauschten. Young ist ein sehr guter Spieler, aber er ist kein Jahrhundert-Talent wie Doncic. Bad luck.

Die Dallas Mavericks haben neben Doncic noch Kristaps Porzingis, der Lette braucht noch Zeit nach seinem Kreuzbandriss im Vorjahr um sein großes Potenzial wieder auszuschöpfen. Die Mavericks sind vielleicht nur einen Trade entfernt davon, schon in dieser Saison um den Titel mitzuspielen – womöglich ein Trade für Andre Iguodala aus Memphis?

Trainer Rick Carlisle, der über ein Jahrzehnt mit Dirk Nowitzki arbeitete, sagte jüngst über Doncic: "Besonderen Spielern wie ihm muss man vertrauen." Er würde ihn nach eigenen Angaben "gegen keinen Spieler dieser Liga tauschen". (Florian Vetter, 25.11.2019)