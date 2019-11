Einsendeschluss für die mit je 4.000 Euro dotierten Auszeichnungen ist am 31. Jänner 2020

Wien – Der Presseclub Concordia hat am Montag die Concordia-Preise für das Jahr 2019 ausgeschrieben. Die mit je 4.000 Euro dotierten Auszeichnungen werden in den beiden Kategorien "Presse- und Informationsfreiheit" und "Demokratie und Menschenrechte" vergeben.

Die eingereichten Arbeiten für letztere sollten "müssen in Österreich erschienen sein oder einen engen Bezug zu Österreich haben". Die Pressefreiheit-Kategorie ist nicht auf Österreich beschränkt.

Eingereicht werden können journalistische Arbeiten, die 2019 in einem periodischen Printmedium, in Fernsehen, Radio oder online erschienen sind. Einsendeschluss ist am 31. Jänner 2020. Über die Vergabe entscheidet eine unabhängige Jury. (red, APA, 25.11.2019)