Die deutsche Feministin und Publizistin Alice Schwarzer wird an der Universität für angewandte Kunst Wien über die Kraft von Kampagnen reden – auch mit jenen, die eigentlich nicht wollen, dass sie dort spricht. Foto: imago / Klaus W. Schmidt

Angloamerikanische Universitäten haben damit schon einige Erfahrung, in Österreich ist es ein relativ neues Phänomen: der Ruf von studentischer Seite nach "safe spaces", also sicheren Orten, "trigger warnings", also Warnungen vor potenziell verstörenden Textstellen (eine Oxford-Dozentin berichtete laut "FAZ" davon, dass viele ihrer Studierenden "gewarnt werden wollen, wenn eine Stelle naht, die irgendetwas in ihnen anrichten könnte", zum Beispiel die Vergewaltigung Lavinias in Shakespeares "Titus Andronicus"), oder aber Proteste gegen Veranstaltungen, weil der oder die Vortragende aus unterschiedlichsten Gründen nicht passt, weil das Thema nicht passt oder weil sich schlicht jemand "unwohl fühlt" mit dem, was auf universitärem Boden passiert.

Die "FAZ" listete erst unlängst ein paar Fälle aus Frankreich auf, die zu einem Aufruf prominenter Intellektueller geführt hatten, die akademische Freiheit notfalls auch mit "polizeilichen Mitteln" zu schützen. So durfte etwa in Bordeaux eine Philosophin nicht gegen die Leihmutterschaft argumentieren, weil das homophob sei. An der Sorbonne wurde ein Seminar über die "Anzeichen von Radikalisierung" und die Aufführung eines Stücks von Aischylos mit schwarzgeschminkten Darstellern verboten: Islamophobie und Rassismus.

ÖH will "sicheres Umfeld für alle"



Nun hat auch Wien so eine Debatte: Die HochschülerInnenschaft der Universität für angewandte Kunst (Hufak) protestiert gegen einen Auftritt der deutschen Feministin und Publizistin Alice Schwarzer. Sie soll Montagabend mit der "Klasse für Ideen" und deren Professor Matthias Spaetgens diskutieren. Und das stößt der Studierendenvertretung mehr als unangenehm auf, wie sie in einem Protestschreiben, das am Montag auch via Twitter kursierte, wissen ließ.

Man setze sich "für eine diskriminierungsfreie Hochschulkultur und ein sicheres, integratives und respektvolles Umfeld für alle ein", hieß es in dem Flugblatt, und darum wende sich die ÖH gegen die Einladung Alice Schwarzers.

"Veralteter Feminismus"

Die ÖH der Angewandten wirft Schwarzer vor, unter dem Label Feminismus "antimuslimischen Rassismus" zu betreiben. Ihr feministischer Zugang sei "veraltet und inakzeptabel", sie habe mehrfach "antimuslimische Verhaltensweisen" gezeigt.

Im STANDARD-Gespräch erklärten zwei ÖH-Funktionärinnen ihre Kritik an Schwarzers Auftritt damit, "dass wir uns einen diskriminierungsfreien Diskurs wünschen". Alice Schwarzer habe sich mehrfach "sexarbeitsfeindlich, transphob und antimuslimisch-rassistisch geäußert". Über diese Diskriminierungen dürfe man "nicht hinwegsehen. Diese Kämpfe sind nicht voneinander losgekoppelt."

Gefragt, ob nicht gerade die Universität ein Ort sein sollte, an dem kontroversielle Positionen ausgetauscht werden können, hieß es: "Universitäten könnten dieser Ort sein, wenn auch andere Positionen eingeladen werden würden." Alice Schwarzer sei "die bekannteste Feministin" und "eine sehr relevante Persönlichkeit im feministischen Diskurs, aber seit ihren Aktionen hat sich viel in unserer Gesellschaft getan, auch im Feminismus, Gott sei Dank. Wir wollen eine inklusivere, intersektionale Feminismusdebatte. Das wollen wir nicht verpassen, gerade auch im universitären Diskurs."

Nicht Meinungen verbieten, aber mehr Meinungen

Es gebe viele andere Feministinnen, aber es werde immer nur die Position eingeladen, die Schwarzer repräsentiere: "Es geht einfach nicht, dass schon wieder eine weiße Frau etwas dazu sagen darf", kritisieren die ÖH-Vertreterinnen: "Die Geschichte des Feminismus ist nicht nur weiß. Wir wünschen uns eine Bühne, auf der mehrere Stimmen gehört werden." Wenngleich die beiden ÖH-Vertreterinnen betonen, dass es ihnen nicht darum gehe, "irgendeine Meinung zu verbieten".

Im Protestbrief wird jedenfalls eine "klare Positionierung" der Universität gegenüber Menschen, "die ihr rassistisches, transphobes und sexarbeitsfeindliches Verhalten regelmäßig zum Ausdruck bringen", gefordert: "Die Universität muss ein kompromissloses und sicheres Umfeld für ihre Studierenden gewährleisten und die Rolle als Bildungseinrichtung ernst nehmen."

Mitgetragen wurde das Papier von den Muslimischen Österreichischen Hochschüler_innen, dem Queer*feministischen Referat der Hochschüler_innenschaft der Akademie der bildenden Künste und Queer Feminist Meetings (QFM).

Rektor pocht auf kritischen Diskurs an Unis

Rektor Gerald Bast, der mit der ÖH einen "intensiven Austausch" bezüglich der Veranstaltung mit Schwarzer hatte, sagte Montagnachmittag im STANDARD-Gespräch: "Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber Universität ist für mich – auch entgegen anderer Tendenzen – immer noch ein Ort des kritischen Diskurses. Das ist die Aufgabe von Universitäten: Leute diskutieren zu lassen. So bringt man Neues in die Gesellschaft."

Ihn habe "die Vehemenz der Forderung, eine Diskussionsveranstaltung auf universitärem Boden nicht stattfinden zu lassen, überrascht". Ursprünglich habe die Hochschülerschaft der Angewandten gefordert, die Veranstaltung mit der deutschen Feministin abzusagen, das sei für ihn aber nicht infrage gekommen. Seine Antwort war: "Nein, das macht diese Universität nicht. Dass passt nicht zu uns. Alice Schwarzer wird aktiv auf die Vorwürfe eingehen und Stellung nehmen und sich dann einer Diskussion stellen."

Gefragt, ob er mit etwaigen Protesten bei der öffentlichen Veranstaltung rechne, sagte Bast: "Das hält eine Universität das. Das muss eine Universität aushalten." Proteste ebenso wie Veranstaltungen, die nicht allen in den Kram passen. "Ich bin ein Anhänger von engagierten, zivilisierten Diskussionen", betont Bast.

Professor verteidigt Einladung

Das war auch die Idee des Organisators der Diskussion mit Schwarzer. Professor Matthias Spaetgens, der seit 2010 den Bereich Grafik und Werbung an der Angewandten alias die "Klasse für Ideen" leitet, zeigte sich im STANDARD-Gespräch denn auch "überrascht" von der Aufregung über den Schwarzer-Besuch in seiner Klasse. Die Einladung dazu sei nämlich in einem ganz bestimmten Kontext erfolgt, der entscheidend sei.

Er wolle seinen Studierenden vermitteln, wie man "mit Mitteln der Kreativität und Kommunikation einen Beitrag leisten kann, um die Gesellschaft zu verändern. Es soll um erfolgreiche Kampagnen für die Gleichstellung von Mann und Frau gehen und um die Identifikation von Handlungsfeldern. Das war mein Beweggrund, sie einzuladen."

Ein Beispiel dafür sei das Thema Feminismus, und Alice Schwarzer sei eine Repräsentantin dessen, wie mit Kampagnen große, gesellschaftsverändernde Interventionen gelungen seien, erklärt Spaetgens. Die bekannteste Aktion fand im Rahmen der Debatte um die Legalisierung der Abtreibung in Deutschland 1971 statt, als im "Stern" 374 Frauen öffentlich bekannten "Wir haben abgetrieben!". Er wolle mit seinen Studierenden mit Schwarzer darüber reden, wie Kampagnen funktionieren, was sie verändern können.

Dass er eine, wie die ÖH sagt, "weiße Frau", die vor ein paar Jahrzehnten feministische Kampagnen gemacht habe, einlade, erklärt Spaetgens so: "Ich will Brücken bauen, auch zu meinen Studierenden, und ihnen diesmal am Beispiel Feminismus zeigen: Die Gleichstellung war nicht immer wie heute. Und es gibt noch einiges zu tun."

"Weiße Männer" und Feminismus

Dazu gehört auch, dass heute so manch feministische Aktion von "weißen Männern" unterstützt wird. Spaetgens kann seinen Studierenden dazu ein Beispiel der Werbeagentur Scholz & Friends in Deutschland, deren Partner und Chief Creative Officer er ist, bringen, um die Kraft von Kampagnen zu erklären. Aus Protest gegen den noch immer erhöhten, eigentlich für Luxusgüter vorgesehenen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf Tampons, Binden und andere Hygieneprodukte für die Menstruation unterstützte seine Werbeagentur "The Tampon Book – Das Buch gegen Steuerdiskriminierung". Darin werden Tampons verpackt und als Buch verkauft – zum begünstigten Steuersatz von sieben Prozent. Es war – neben einer Petition, die mehr als 190.000 Menschen unterschrieben haben – eine Aktion, die gezeigt habe, "wie mit der Kraft von Ideen Veränderungen möglich sind", sagt Spaetgens. Vor zweieinhalb Wochen beschloss der Bundestag, dass der Steuersatz auf Tampons etc. ab 2020 auf sieben Prozent herabgesetzt wird. (Lisa Nimmervoll, 25.11.2019)