"Universum" widmet sich der bunten Welt der Gartenvögel – hier sind Blaumeisen zu sehen. Foto: ORF/PKM/Leander Khil

20.15 DOKUMENTARFILM

Re: Wie krank ist Homo-Heilung? Nach wie vor gibt es Geistliche und Therapeuten, die Menschen von ihrer homosexuellen Orientierung „heilen“ wollen – mithilfe von Messen, Umerziehungslagern oder etwa Elektroschocks. Die Doku spürt Netzwerke auf, die ursprünglich aus den USA stammen und äußerst fragwürdige Behandlungen durchführen – mit gravierenden psychischen und gesundheitlichen Folgen für Betroffene. Bis 21.50, Arte

20.15 LIEBELEI

Bist du glücklich? (D 2018, Max Zähle) Nach 13 Jahren haben sich Sonja und Marc voneinander getrennt. Um ihr Wochenendhaus zu verkaufen, begeben sich die beiden auf eine letzte gemeinsame Autofahrt. Unterwegs stellen sie fest, dass noch längst nicht alles gesagt ist und dass sie sich einander immer noch verbunden fühlen – trotz aller Verletzungen und Schuldzuweisungen. Mit Ronald Zehrfeld und Laura Tonke. Bis 21.45, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Gefiederte Nachbarn – die bunte Welt der Gartenvögel Geheime Dramen, raffinierte Überlebensstrategien und starke Persönlichkeiten zeigen sich unter den Vögeln in der Kulisse eines Gartens in Klagenfurt. Quer durch alle Jahreszeiten wetteifern Singvögel miteinander um Nahrungsquellen. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Die Themen bei Susanne Schnabl sind die Folgen der Landtagswahl in der Steiermark, die Causa Casinos, das heimische Justizwesen und Deutsch auf Druck. Zu Gast im Studio ist Justizminister Clemens Jabloner. Bis 22.00, ORF 2

21.50 GESCHICHTE DER FOLTER

„Niemand darf der Folter unterworfen werden!“ Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 setzten die USA gezielt Folter als Verhörmethode ein. Die CIA begann aber bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, mit Ärzten Foltermethoden wissenschaftlich zu erforschen. Bis 22.50, Arte

22.05 TALK

Willkommen Österreich Die Musikerin Marianne Mendt und der Autor Martin Suter bei Stermann und Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: 1979 – Ursprung der Gegenwart 1979 gilt als Wendepunkt: China öffnete sich wirtschaftlich, Ajatollah Khomeini führte die Islamische Revolution im Iran an. Sowjetische Truppen marschierten in Afghanistan ein, und in Genf befasste sich eine Klimakonferenz erstmals mit dem globalen Klimawandel. Bis 0.00, ORF2