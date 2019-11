Schmetterlinge im Bauch: Zizou, Foto: APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Madrid – Real Madrids Trainer Zinedine Zidane ist ein Fan von Frankreichs Fußball-Star Kylian Mbappe, der am Dienstagabend mit Paris Saint-Germain in der Champions League bei Spaniens Rekordmeister zu Gast ist. "Ich bin schon in ihn verliebt", gestand Zidane am Montagnachmittag bei der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Spiel. Er schätze Mbappe, den er schon lange kenne, "vor allem als Person".

Der 20-jährige Torjäger, der im Vorjahr mit Frankreich Weltmeister wurde, steht seit langem auf der Wunschliste von Real Madrid. Zuletzt berichtete "Le Parisien", die größte Boulevardzeitung Frankreichs, darüber, dass die Madrilenen angeblich ein Rekordangebot von 400 Millionen Euro für Mbappe vorbereiten würden. Sein Vertrag in Paris läuft noch bis 30. Juni 2022.

Der belgische Star Eden Hazard spielt seit Sommer für Real und wünscht sich Mbappe als Club-Kollegen in Madrid. "Wenn ich ihn nur zu Real lotsen könnte (...). In wenigen Jahren wird er der beste Fußballer der Welt sein", prophezeite der 28-Jährige jüngst in einem Interview mit "Le Parisien". Vor allem dessen Reife für sein junges Alter unterscheide Mbappe von anderen Ausnahmetalenten. "Er spielt bereits mit 20 auf höchstem Niveau", betonte Hazard. "Ich war mit 20 zwar auch schon französischer Meister mit Lille, habe mich aber nur Schritt für Schritt entwickelt." (APA; 25.11.2019)