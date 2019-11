Bei "Star Citizen" gibt es nun in Bälde einen Eisplaneten und eine neue Wetter-Technologie, die für eindrucksvolle Effekte sorgt. Foto: Cloud Imperium Games

Mit einem Schneesturm haben die Entwickler von Star Citizen für Aufsehen gesorgt. Die Weltraumsimulation ist seit 2013 in Entwicklung und befindet sich nach wie vor im Alpha-Stadium. Auf der Hausmesse CitizenCon 2949 hat Entwickler Cloud Imperium Games nun gezeigt, was Spieler in der nächsten Version erwartet.

Star Citizen

Variierender Wind

In dieser wird nämlich der erste Eisplanet namens microTech hinzukommen. Cloud Imperium Games nutzt dies zugleich auch dafür, um eine neue Wetter-Technologie zu integrieren. Diese bringt unter anderem einen variablen Wind mit sich, der je nach Terrain hinsichtlich der Stärke variiert. In Wäldern und Tälern fällt dieser nicht so intensiv aus. Auf flachem Terrain bläst dieser deutlich stärker.

GameSelect Trailer

Auch Einfluss auf Gameplay

Wie Gamestar.de hinweist, hat der Wind auch Einfluss auf das Gameplay. Ist man den Kräften schutzlos ausgesetzt, kühlt man deutlich schneller ab. Einen derart intensiven Windsturm, wie in der Demo gezeigt, wird es wohl aber vorerst nicht geben. Cloud Imperium Games hat diese aus Demonstrationszwecken auf den höchsten Level gestellt.

Bald Teil der Alpha

Schnee und Wind können sich Spieler ab Dezember 2019 ansehen. Dann erscheint nämlich Alpha 3.8 mit den besagten Neuerungen. User auf Reddit und im Forum zum Spiel zeigen sich unterdessen begeistert. Sie betonen, dass sie eine derartige Wettersimulation nie zuvor gesehen haben und dass es immer schwieriger fällt, zwischen Realität und Spiel zu unterscheiden.

Star Citizen

Wann wird das Game jemals fertig?

Wann Star Citizen jemals aus dem Alpha-Stadium entspringt, ist unterdessen offen. Die Entwicklung der Weltraumsimulation hat mittlerweile mehr als 200 Millionen Dollar verschlungen – ein Release ist bei weitem nicht in Sicht. Immer wieder werden neue Features integriert, die die Veröffentlichung nach hinten verschieben. Rund 540 Mitarbeiter soll Cloud Imperium Games mittlerweile aufweisen. Beobachter gehen davon aus, dass der Spieleschmiede eher das Geld ausgeht, bevor Star Citizen offiziell erscheint. (red, 25.11.2019)