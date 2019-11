Wenn freigestellte ÖBB-Betriebsräte unter dem Mäntelchen der Gewerkschaft gegen Mitbewerber wie die Westbahn vorgehen, dann fliegen die Hackeln mitunter tief. Foto: APA / Robert Jäger

Wien – So sicherheitskritisch wie von der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft Vida dargestellt, dürften bei weitem nicht alle Verstöße der Westbahn gegen eisenbahnrechtliche Bestimmungen sein. Das lässt sich aus dem Umstand schließen, wonach das für Bahnbetriebe und fahrplangebundenes Personal zuständige (und gefürchtete) Verkehrsarbeitsinspektorat bis dato gegen Westbahn keine Strafanzeigen erstattet hat, wie das Sozialministerium auf Anfrage des STANDARD mitteilte.



Dieser Umstand relativiert nicht nur Vorwürfe hinsichtlich defekter Sicherheits- und Brandschutztüren im Wageninneren, sondern auch jene, wonach Lokführer bei der Westbahn unerlaubterweise Zwölf-Stunden-Dienste schieben mussten obwohl laut Arbeitszeitgesetz nur zehn Stunden legal waren. Nicht erst seit der Reform des Arbeitszeitgesetzes im September 2018 seien im Bahnwesen Zwölf-Stunden-Tage möglich, betont man im Fachverband Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer – auch in ÖBB-Personen- und Güterverkehr sei das seit Jahren so. Anders als bei der überwiegend vom Steuerzahler finanzierten Staatsbahn werden die elfte und zwölfte Arbeitsstunde bei den Privatbahnen allerdings nicht fürstlich abgegolten.

Zwölfstunden-Schichten

Der von zwei in einem Arbeitsgerichtsprozess gegen Westbahn befindlichen Lokführer via "Kurier" geäußerte Vorwurf gegen die Westbahn, von 4:03 bis 19:33 Uhr, also 15,5 Stunden dauernde Dienste im Führerstand wären auf der Tagesordnung gestanden, lässt sich damit freilich nicht entkräften. Allerdings, hält man in der Wirtschaftskammer dagegen, kämen überlange Schichten im Zuge von Zugverspätungen immer wieder vor. Aber dies sei nicht die Regel, sondern die Ausnahme und damit sicher kein Grund für den Einsatz der schärfsten Waffe im Bahnwesen, dem Konzessionsentzug, heißt es.

Dem Vernehmen nach wurden Westbahnzüge in den vergangenen Monaten auch von Arbeitsinspektoren geprüft. Grobe Verstöße bei Arbeitszeitaufzeichnungen oder defekte Brandschutz- und Sicherheitstüren im Wageninneren, die ein Ermittlungsverfahren nach sich zogen, wurden nach STANDARD-Informationen aber nicht aufgespürt. Die Sprecherin des Ministeriums, Veronika Maria, wollte zu aktuellen Prüfungsvorgängen oder Inspektionen unter Verweis auf die Amtsverschwiegenheit keine Auskunft erteilen.

Entlastung per Gesetz

Entlastendes für Westbahn kommt auch von anderer Seite. Nach Aufforderung durch die Wirtschaftskammer haben die Arbeitszeitexperten des Sozialministeriums eine frühere Auslegung zur Arbeitszeit als Irrtum zurückgezogen (weil für Seilbahnen gültig, aber nicht für Schienenbahnen, Anm.) und durch eine neue ersetzt. Diese erlaubt Zwölfstunden-Schichten (mit Pausen, versteht sich) ohne extra Überstundenzuschlag.

Bleiben an Belastungsmaterial gegen die von Hans Peter Haselsteiner kontrollierte Westbahn vor allem angeblich gefälschte Zeugnisse für Triebfahrzeugführer. Dieser Vorwurf wiegt schwer und wird von der Staatsanwaltschaft geprüft, der ihrerseits bereits eine Sachverhaltsdarstellung der obersten Eisenbahnbehörde im Verkehrsministerium vorliegt. Westbahn betonte, dass man sich von den zuständigen Mitarbeitern sofort getrennt habe, nachdem die Vorwürfe im Sommer ruchbar wurden. Nun habe alles seine Richtigkeit.

Wo Vida draufsteht, sind sehr oft ÖBB-Betriebsräte drin. Denn die Verkehrsgewerkschaft wird von der früheren Eisenbahnergewerkschaft dominiert. Foto: APA / Barbara Gindl

Die von Gewerkschaftern betriebene Plattform "Mobifair.at", auf der fahrendes Personal anonym Misstände melden kann und von der die Vorwürfe laut "Kurier" aufgedeckt wurden, sehen übrigens nicht nur Bahnbetreiber kritisch – insbesondere, weil einige der dort aktiven Gewerkschafter zugleich ÖBBler sind, die im Brotberuf als dienstfreigestellte ÖBB-Betriebsräte fungieren. Das verleihe der an sich positiven Einrichtung den Touch einer Denuntiantenplattform, auf der Konkurrenten der Staatsbahn schlecht gemacht würden. "Würde jeder ÖBB-Waggon wegen einer defekten Schiebetür von der Schiene genommen, fielen täglich zahlreiche ÖBB-Züge aus", sagt ein Bahn-Manager, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Vielsagend ist diesbezüglich die Forderung der Vida nach Ausbildungsstätten nach Vorbild des ÖBB-Bildungszentrums als Branchenstandard für Triebfahrzeugführer – um "vermeintlichen Praktiken wie im aktuellen Fall der Westbahn besser entgegenwirken" zu können. Erklärtes Ziel der Vida ist die Einrichtung einer Eisenbahnpolizei und der personellen Aufstockung des Ministeriums. (Luise Ungerboeck, 26.11.2019)