Pizza, Toastbrot, eine Dose Thunfisch: Was findet sich immer in Ihrem Kühlschrank und Vorratskasten?

Ein voller Kühlschrank und gut sortierte Vorratskammern – das ist natürlich der Idealzustand. Doch eine stressige Woche, einen vollen Terminkalender später herrscht schon gähnende Leere dort, wo sich eigentlich Essbares befinden sollte.

Geht immer: Nudeln mit Pesto. Foto: Getty Images/iStockphoto/nerudol

Doch halt – da ist ja noch die Notfallration. Denn jeder hat sie, die eine Speise, die eine Zutat, die einen davor bewahrt, hungrig ins Bett gehen zu müssen. Welche das dann ist, ist von Haushalt zu Haushalt verschieden. Den einen reicht ein karger Suppenwürfel zum Glück, andere haben immer Nudeln und Pesto gebunkert. Toastbrot in der Tiefkühllade wird mit dem letzten Stück Parmesan mit etwas Fantasie schon zu einem quasi italienischen Festmahl. Die Notfallpizza im Tiefkühlfach hat einen auch schon an mehreren verkaterten Sonntagen vor Gröberem bewahrt. Aus drei alten Äpfeln lässt sich im Handumdrehen ein schnelles Kompott zaubern. Und wer Erdäpfel, Öl und Zwiebeln daheim hat, hat im Prinzip schon alles, was er für eine vollständige, einfache und glücklichmachende Mahlzeit benötigt.

Was ist Ihr Notfallessen?

Wenn alle kulinarischen Stricke reißen, was findet sich dann immer noch an Essbarem in Ihrer Küche? Und was lässt sich daraus zubereiten? Teilen Sie Ihre persönliche eiserne Reserve im Forum! (aan, 29.11.2019)